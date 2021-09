Life

Mad Clip: η τελευταία φωτογραφία που είχε μοιραστεί με τους θαυμαστές του

Λίγες μέρες πριν από τον αιφνίδιο θάνατό του, ο δημοφιλής trapper είχε μοιραστεί μια φωτογραφία με τους ακολούθους του.

Στις 24 Αυγούστου είχε κάνει την τελευταία του ανάρτηση στο instagram ο Mad Cilp, που έφυγε από τη ζωή μετά από τροχαίο που είχε τα ξημερώματα στη Βουλιαγμένη.

Ο κορυφαίος trapper βρισκόταν σε γάμο φίλο του, από τον οποίον μάλιστα είχε κάνει και stories στο instagram λίγες ώρες πριν απο το μοιραίο.

Έχασε τον έλεγχο του οχήματος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, χτύπησε σε κολώνα, την έσπασε και κατέληξε σε δέντρο, με το αυτοκίνητο να μετατρέπεται σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε κάνει την τελευταία του ανάρτηση φωτογραφίας στις 24 Αυγούστου. Ο τίτλος της ήταν... ΝΑΝΙ...

View this post on Instagram A post shared by Mad Clip (@madclip)

