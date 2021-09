Πολιτισμός

Μαργαρίτα Θεοδωράκη: Ήταν σπουδαίος άνθρωπος ο Μίκης, να τον αγαπάτε

Καλλιτέχνες, φίλοι και γείτονές του, πολίτες, συνοδοπόροι και θαυμαστές του βρέθηκαν στην οικία του Μίκη. Το μήνυμα του Γιώργου Νταλάρα.

Κλίμα συγκίνησης έξω από το σπίτι του κορυφαίου δημιουργού, Μίκη Θεοδωράκη, όπου «έφυγε» σήμερα σε ηλικία 96 ετών. Φίλοι, συγγενείς, γείτονες, καλλιτέχνες, έχουν συγκεντρωθεί έξω από την κατοικία του στη συμβολή των οδών Επιφανούς και Γαριβάλδι στο κέντρο της Αθήνας για να αποχαιρετίσουν τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη κρατώντας άσπρα και κόκκινα λουλούδια.

Η σορός του μεγάλου συνθέτη παρελήφθη από το σπίτι του λίγο πριν τη 1. Ο ίδιος είχε ζητήσει, μέσω επιστολής του, να κηδευτεί και να ταφεί στη γενέτειρά του, την Κρήτη.

Στο σπίτι του μεγάλου δημιουργού βρέθηκαν ο Γιώργος Νταλάρας με τη σύζυγό του Άννα Νταλάρα, ο Γιώργος Λιάνης καθώς και ο Βασίλης Λέκκας. Ο Γιώργος Νταλάρας, μάλιστα έκανε μια ανάρτηση και έγραψε: «Για λίγο τώρα ΣΙΓΗ».

Φανερά συγκινημένη η κόρη του, Μαργαρίτα Θεοδωράκη μιλώντας στους δημοσιογράφους είπε ότι η κατάσταση της υγείας του τις τελευταίες μέρες είχε επιδεινωθεί πολύ. «Ήταν πολύ καλός άνθρωπος, σπουδαίος άνθρωπος. Να τον αγαπάτε», τόνισε.

«Για μένα ήταν πιο ξεχωριστός θα τολμήσω να το πω και από το θάνατο του πατέρα μου. Έζησα κοντά του σαν γιος του. Η απώλεια είναι τεράστια. Παράλληλα νιώθω και μια χαρά μέσα μου, όχι μόνο λύπη γιατί αυτός ο άνθρωπος που φεύγει τώρα, ήταν τόσο γεμάτος από Ελλάδα που ξεχειλίζει, και αυτή την εισπράττω συνέχεια. Είμαι γεμάτος από την Ελλάδα του Μίκη, από τον ίδιο τον Μίκη. Στεναχωριέμαι αλλά ταυτόχρονα είμαι πολύ περήφανος, χαρούμενος γιατί ξέρω ότι έφυγε ο τελευταίος επιφανής Έλληνας, γιατί αυτό ήταν ο Θεοδωράκης αλλά οι Έλληνες ξέρουν κι έχουν τρόπους να τιμούν τους μεγάλους απόντες», ανέφερε συναισθηματικά φορτισμένος ο Γιώργος Λιάνης.

«Ήταν ένας άνθρωπος με μυαλό, ένας πολύ καλός άνθρωπος. Το μυαλό του ήταν ξουράφι», λέει ο Δημήτρης Δούγιας που για 45 χρόνια ερχόταν κάθε πρωί και του έφερνε εφημερίδες. «Από χθες διεκόπη η συνεργασία και μου είπαν να μην ξαναφέρω», προσθέτει.

