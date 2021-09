Life

Mad Clip: Η ανάρτηση της Ελένης Φουρέιρα λίγο μετά τον θάνατό του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συντετριμμένη είναι η Ελληνίδα τραγουδίστρια μετά τον θάνατο του γνωστού τράπερ.

Σοκ και απέραντη θλίψη έχει προκαλέσει από τα ξημερώματα της Πέμπτης η είδηση για τον θάνατο του Mad Clip.

Ο 34χρονος τράπερ έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην παραλιακή, περίπου στις 2:30 το βράδυ την στιγμή που γυρνούσε από έναν γάμο.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τέξας: Απαγόρευση της άμβλωσης μετά την 6η εβδομάδα

Θεσσαλονίκη: Αγνοείται ψαράς στον Θερμαϊκό Κόλπο

Υπουργείο Παιδείας για σχολεία: Πώς θα προσέρχονται μαθητές και εκπαιδευτικοί