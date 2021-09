Αθλητικά

Παραολυμπιακοί: “Χρυσός” ο Γκαβέλας στα 100μ

Με παγκόσμιο ρεκόρ κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στους Παραολυμπιακούς του Τόκιο ο Θανάσης Γκαβέλας.

(φωτογραφία αρχείου)

Ο Θανάσης Γκαβέλας χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Ο 22χρονος αθλητής, μαζί με τον συνοδό του Σωτήρη Γκαραγκάνη, κατέκτησαν την πρώτη θέση στον τελικό των 100μ. κατηγορίας Τ11 με χρόνο 10.82, βελτιώνοντας μάλιστα το παγκόσμιο ρεκόρ που είχαν σημειώσει στον χθεσινό (1/9) προκριματικό με 10.88.

Τη δεύτερη θέση του τελικού πήρε ο Γάλλος Τιμοτέ Αντόλφ με 10.90 και την τρίτη ο Κινέζος Ντονγκντόνγκ Ντι με 11.03.

