Διάσημοι Έλληνες που άφησαν την τελευταία τους πνοή στο δρόμο (βίντεο)

Tα θανατηφόρα τροχαία που συγκλόνισαν το πανελλήνιο.

Σοκ προκάλεσε το πρωί της Πέμπτης η είδηση ότι ο trapper Mad Clip, σκοτώθηκε σε τροχαίο.

Ο θάνατός του βύθισε στην θλίψη τους θαυμαστές τους και όχι μόνο, καθώς ακόμη ένας νέος άνθρωπος έσβησε στον δρόμο. Το αυτοκίνητο μάρκας Porsche που οδηγούσε ο Mad Clip καταστράφηκε και η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή με αποτέλεσμα ο οδηγός, να εγκλωβιστεί εντός του οχήματος.

Ο trapper ωστόσο, δεν είναι ο μόνος διάσημος Έλληνας που έχασε την ζωή του σε τροχαίο. O Παντελής Παντελίδης, ο Πάνος Ζάρλας, ο Κυριάκος Παπαχρόνης αλλά και ο Τόμας Πρωτόπαπας, είχαν επίσης συγκλονίσει το πανελλήνιο.

