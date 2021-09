Κοινωνία

Μίκης Θεοδωράκης: Με χειροκροτήματα και “αθάνατος” ο αποχαιρετισμός στο σπίτι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη καταχειροκροτώντας το φέρετρο που βγήκε από το σπίτι του. Συγκινεί ο σκύλος του.

Με χειροκροτήματα και με βαθιά συγκίνηση έφυγε για την τελευταία του κατοικία ο Μίκης Θεοδωράκης.

Πλήθος κόσμου έξω από το σπίτι του ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ενώ μεταφερόταν το φέρετρο, φωνάζοντας «αθάνατος».

Την ώρα που απομακρυνόταν η νεκροφόρα η Μαρίζα Κωχ αποχαιρέτησε τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη ρίχνοντας κλαδιά βασιλικού.

Την σορό συνόδευαν συγγενείς και φίλοι.

Στο σπίτι του μεγάλου μουσικού βρέθηκαν και καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Νταλάρας και ο Βασίλης Λέκκας.

Η κόρη του, Μαργαρίτα, υποβασταζόμενη συνόδευσε το φέρετρο, ενώ ζήτησε από τον κόσμο «να τον αγαπάτε».

Ο σκύλος του Μίκη κάθεται στο χαλάκι της πόρτας ακίνητος. Τον περιμένει ή τον «φυλά».

Ειδήσεις σήμερα:

Mad Clip: Η συνέντευξη στον ΑΝΤ1 μέσα στο μοιραίο αυτοκίνητο (βίντεο)

Παραολυμπιακοί: “Χρυσός” ο Γκαβέλας στα 100μ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη (χάρτης)