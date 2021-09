Πολιτισμός

Αρβελέρ: ο Μίκης Θεοδωράκης έκανε παγκόσμια επίκαιρη την Ελλάδα

τι λέει στον ΑΝΤ1 για την “θηλυκή Μελίνα”, την ζωή στο Παρίσι, τους καυγάδες με τον Μάνο Χατζιδάκι και την δηκτική απάντηση όταν του έλεγαν ότι είναι “αθάνατος”.

«Ο Θεοδωράκης είναι ο άνθρωπος στον οποίο η χώρα χρωστάει πάρα πολλά, διότι κατάφερε να κάνει επίκαιρη παγκόσμια την Ελλάδα, όπως την είχαν κάνει κάποτε οι Αρχαίοι Έλληνες», είπε η Ελένη Αρβελέρ, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, για την απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη.

Όπως σημείωσε η κ. Αρβελέρ, «δεν είναι απώλεια, διότι ο μουσικός Θεοδωράκης θα είναι παρών. Είναι μόνο μια απουσία τώρα και όσοι τον γνωρίσαμε ξέρουμε ότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ».

«Όταν θυμόμαστε την ζωή του Θεοδωράκη, είναι χαρά και λύπη μαζί για διαφορετικά πράγματα. Πώς να πεις στα παιδιά ότι αυτός ο μεγάλος πέρασε από εξορίες και αναθέματα και έπρεπε να έρθει ένας Γάλλος για να τον βγάλει προς τα έξω και προς την ελευθερίας;», αναρωτήθηκε.

Η Ελένη Αρβελέρ είπε ακόμη «μαζί με τον Νίκο Σβορώνο, τον άλλο σύντροφο του, στο Παρίσι τον έζησα να είναι πάντοτε γελαστός, παρακολουθώντας τα πράγματα που γίνονται στην Ελλάδα. Για τους Γάλλους ήταν μια «αρσενική Μελίνα» τότε. Ίσως κάποτε ξεχάσουμε την Μελίνα, αλλά ποτέ ο Ρωμιός δεν θα ξεχάσει τον Θεοδωράκη, που έκανε να πάλλεται η καρδιά κάθε Έλληνα μικρού και μεγάλου. Μπορεί κάποτε να ξεχαστεί η μορφή του, αλλά δεν θα ξεχαστεί ο ίδιος και το έργο του».

«Ήταν απλός Έλληνας που ζούσε, ερωτευόταν, θύμωνε και οργιζόταν όπως ο καθένας από εμάς. Όταν μάλωνε με τον Χατζηδάκη, τους έλεγα “εσείς με τα τραγουδάκια σας, κάνατε «άσμα ασμάτων» να τραγουδά όλος ο λαός και τώρα κάθεστε και μαλώνετε;”», συμπλήρωσε η κ. Αρβελέρ.

«Ο Θεοδωράκης ήταν ένας μεγάλος καλλιτέχνης, που δεν ήξερε και ο ίδιος ότι είναι μεγάλος. Όταν τον πειράζαμε ότι «είναι αθάνατος», απαντούσε με τον στίχο νομίζω του Παλαμά για τον Βενιζέλο “Μεγάλος είσαι και θα πεθάνεις και θα σε κλαίνε τσαρλατάνοι”. Ας μην γίνουμε τσαρλατάνοι τώρα που κλαίμε, ο Θεοδωράκης θα είναι πάντοτε παρών», κατέληξε η Ελένη Αρβελέρ.

