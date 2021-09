Κοινωνία

Μίκης Θεοδωράκης: σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε ο Πρωθυπουργός για τον Μίκη Θεοδωράκη. Είχε επιλέξει τον τόπο ταφής του. Η τελευταία του επιθυμία και η πολιτική του διαθήκη.

Σε τριήμερο λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί η σορός του Μίκη Θεοδωράκη στη Μητρόπολη Αθηνών, από την ερχόμενη Τρίτη έως και την Πέμπτη.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος για την απώλεια του μεγάλου δημιουργού, σημειώνοντας πως «είχαμε ξεχάσει πως ήταν θνητός».

Ο Μίκης Θεοδωράκης είχε εκφράσει ως τελευταία του επιθυμία να κηδευτεί και να ταφεί στη γενέτειρά του, την Κρήτη.

Την επιθυμία του αυτήν είχε εκφράσει μέσω επιστολής που είχε εμπιστευτεί στον ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπα, μέσω τη οποίας του είχε πει: «θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο ως κομμουνιστής».

Η σορός του Μίκη Θεοδωράκη παρελήφθη από το σπίτι του λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Πέμπτης. Εκεί βρίσκονταν, εκτός από την οικογένεια και τους φίλους του και αρκετοί καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Γιώργος Νταλάρας, η Μαρίζα Κωχ και ο Βασίλης Λέκκας, οι οποίοι χειροκροτούσαν, φωνάζοντας "αθάνατος".

Ειδήσεις σήμερα:

Mad Clip: Η συνέντευξη στον ΑΝΤ1 μέσα στο μοιραίο αυτοκίνητο (βίντεο)

Ομόλογα: ποιοι αγόρασαν το 5ετές και το 30ετές

Παραολυμπιακοί: “Χρυσός” ο Γκαβέλας στα 100μ