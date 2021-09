Πολιτισμός

Μπέζος για Θεοδωράκη: Οι μεγάλοι άνθρωποι δεν περιμένουν ανταπόδοση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ηθοποιός μίλησε στον ΑΝΤ1 για τον μεγάλο καλλιτέχνη και δημιουργό, αλλά και πολιτικό – ακτιβιστή Μίκη Θεοδωράκη.

«Να μάθουμε λίγη από τη μουσική του αντί να κλαίμε» ζήτησε μέσω του ΑΝΤ1 στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη ο Γιάννης Μπέζος.

Επισημαίνοντας σε δηλώσεις του στο μεσημβρινό δελτίο του ΑΝΤ1 ότι, «δεν ήταν μόνο το έργο του, αλλά το σύνολο» της προσωπικότητάς του, ο ηθοποιός έκανε λόγο για «σημείο αναφοράς της πατρίδας μας, ένας κόσμος που τελειώνει χρονολογικά, αλλά μέσα μας τον εμπεριέχουμε είτε θέλουμε είτε όχι».

Ερωτηθείς τι περίμενε για ανταπόδοση ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Γιάννης Μπέζος τόνισε πως, «οι μεγάλοι άνθρωποι δεν περιμένουν να τους ανταποδώσουν κάτι, το κάνουν γιατί δεν μπορούν αλλιώς».

Και συνέχισε διερωτώμενος «τι να του ανταποδώσουν; Φαίνεται δεν την πολυθέλουμε την ενότητα, μας τρέφει η αντιπαλότητα», είπε αναφερόμενος στην πολιτική του παρακαταθήκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Παραολυμπιακοί: “Χρυσός” ο Γκαβέλας στα 100μ

Mad Clip: η τελευταία φωτογραφία που είχε μοιραστεί με τους θαυμαστές του

Η Ντόρα Κουτροκόη στον ΑΝΤ1