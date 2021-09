Life

Mad Clip: Το ντουέτο με την Ελένη Φουρέιρα στον γάμο λίγη ώρα πριν το δυστύχημα (βίντεο)

Λίγη ώρα πριν από το μοιραίο, ο Mad Clip και η Ελένη Φουρέιρα τραγουδούσαν μαζί στο γάμο.

Χιλιάδες νεαροί θαυμαστές του Mad Clip θρηνούν για το χαμό του, στο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Βουλιαγμένη.

Ο trapper βρισκόταν σε γάμο συνεργάτη του, από όπου είχε κάνει και τα τελευταία stories του στο instagram.

Στο πάρτι του γάμου βρισκόταν και η Ελένη Φουρέιρα, με τον Mad Clip και την εκρηκτική τραγουδίστρια να ανεβαίνουν μάλιστα στην πίστα και να ξεσηκώνουν τους νεόνυμφους και τους καλεσμένους.

Λίγη ώρα μετά και συγκεκριμένα στις 2:30 τα ξημερώματα, κόπηκε το νήμα της ζωής του.

