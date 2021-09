Κοινωνία

Κορονοϊός - ΕΚΠΑ: δια ζώσης και με μέτρα τα μαθήματα

Τα μέτρα που θα παρθούν για την έναρξη της νέας Ακαδημαϊκής χρονιάς ώστε οι φοιτητές και διδακτικό προσωπικό να ξαναμπούν στα αμφιθέατρα.

Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεδρίαση της, αποφάσισε τα μέτρα, που θα παρθούν στο ίδρυμα ώστε τα μαθήματα να γίνουν κανονικά. Ζητά απ΄όλους να εμβολιασθούν και τονίζει ότι:

1) Τα μαθήματα, τα εργαστήρια, οι κλινικές ασκήσεις, οι ανασκαφές και η πρακτική άσκηση των φοιτητών θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης. Οι Σχολές και τα Τμήματα, εφόσον αυτό είναι εφικτό, δύνανται να δημιουργήσουν τμήματα με μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων.

2) Σε κάθε υπηρεσία και δομή του ΕΚΠΑ, θα ορίζεται ένας υπεύθυνος ή περισσότεροι, όταν απαιτείται από τη φύση, το μέγεθος ή τη διασπορά της νόσου COVID-19, για την τήρηση των μέτρων υγιεινής και την προστασία των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Οι ανωτέρω υπεύθυνοι, θα ενημερώνουν και θα προτρέπουν για την εφαρμογή των εν ισχύι μέτρων και θα αναφέρουν και εισηγούνται στον επικεφαλής της υπηρεσίας ή δομής.

3) Η πρόσβαση στις αίθουσες διδασκαλίας, στα εργαστήρια, στις κλινικές, στις ανασκαφές, στις γραμματείες και σε όλες τις υπηρεσίες του Ιδρύματος, θα πραγματοποιείται με χρήση μάσκας και θα επιτρέπεται σε εμβολιασμένους και νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση), καθώς και σε άτομα με αρνητικό αποτέλεσμα αντιγόνου για τον ιό SARS-CoV-2. Αυτά τα tests_θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτείας.

4) Προτρέπει τους φοιτητές, τις φοιτήτριες και όλο το στελεχιακό δυναμικό του Ιδρύματος να εμβολιασθούν, καθώς επιστημονικά έχει τεκμηριωθεί η προστασία που παρέχει ο εμβολιασμός. Είναι η μόνη ασφαλής επιλογή -για όλες και όλους - για την επάνοδο στη διά ζώσης καθημερινότητα της ακαδημαϊκής ζωής.

5) Τονίζει την ιδιαίτερη σημασία της λειτουργίας τουλάχιστον 4 εμβολιαστικών κέντρων στους χώρους του ΕΚΠΑ για τη διευκόλυνση του εμβολιασμού των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2021.

6) Ζητεί την καλύτερη δυνατή προστασία όλου του υγειονομικού προσωπικού, που προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες σε όλα τα Νοσοκομεία. Είναι σημαντικό να προτεραιοποιηθεί η χορήγηση της 3ης δόσης των εμβολίων κατά του κορωνοϊού για το υγειονομικό προσωπικό, δεδομένου ότι για αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα, έχουν παρέλθει αρκετοί μήνες από την 1η και τη 2η δόση των εμβολίων.

7) Τονίζει την επιτακτική ανάγκη, δεδομένων και των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας πλέον των Πανεπιστημίων, να ενισχυθεί το στελεχιακό δυναμικό όλων των κατηγοριών με την προκήρυξη νέων θέσεων και την άμεση κάλυψη από τούδε όλων των αποχωρήσεων σε κάθε κατηγορία.

8) Εκφράζει την ανησυχία της για την ανάπτυξη κλινικών COVID περιορίζοντας τη λειτουργία πανεπιστημιακών κλινικών με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η εκπαίδευση των φοιτητών.

9) Σχετικά με τα τεκταινόμενα στο Αφγανιστάν, εκφράζει την ανησυχία της για την παρατεταμένη αστάθεια και την έλλειψη ασφάλειας στην περιοχή, η οποία συνοδεύεται από υψηλά επίπεδα βίας κατά των γυναικών και γενικότερα των αμάχων. Καταδικάζει τη χρήση βίας και καταγγέλλει τα εγκλήματα που συντελούνται. Εκφράζει την ανάγκη ουσιαστικής διασφάλισης του απόλυτου σεβασμού της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα, καθώς και των Συμβάσεων για τα δικαιώματα του παιδιού και κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας. Είναι απόλυτη προτεραιότητα να αποφευχθεί μία ακόμα ανθρωπιστική κρίση.

