Κόκοτας: ο Μίκης Θεοδωράκης είναι μέσα στην ψυχή όλων

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μιλά για τον μεγάλο συνθέτη, την απλότητα του και την τελευταία συνάντηση τους.

«Ο Μίκης αγάπησε όλους τους καλλιτέχνες. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος, ήταν ο άνθρωπος όλου του κόσμου, διότι όλοι άκουγαν τα τραγούδια του. Είναι μεγάλη η λύπη του κόσμου, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η ζωή, γερνάμε και τελειώνουμε», είπε ο Σταμάτης Κόκοτας στον ΑΝΤ1 και το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων, για τον χαμό του Μίκη Θεοδωράκη.

«Όποιος έχει ψυχή, είναι μέσα του ο Μίκης», τόνισε ο δημοφιλής τραγουδιστής, προσθέτοντας ότι ο εκλιπών «ήταν πολύ μεγάλος συνθέτης και μεγάλος άνθρωπος. Ήταν πολύ καλός τύπος και καλός άνθρωπος».

Όπως ανέφερε ο Σταμάτης Κόκοτας, «όσο για το μεγαλείο του, δεν μπορώ να του αφιερώσω τίποτα άλλο: σε λίγο καιρό θα βγει το "Άξιον Εστί", με ερμηνεία δική μου. Με αγαπούσε πάρα πολύ», ενώ σημείωσε και ότι «το τελευταίο μας μεγάλο ραντεβού ήταν πριν από δύο χρόνια στο Καλλιμάρμαρο, που τραγουδούσα εγώ και ήταν ο "Μίκαρος" από κάτω».

