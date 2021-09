Κοινωνία

Mad Clip: Πληροφορίες για το θανατηφόρο τροχαίο ζητά η Τροχαία

Πληροφορίες για τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην οδό Αθηνάς το βράδυ της Τετάρτης με θύμα τον τράπερ Mad Clip, ζητά η Ελληνική Αστυνομία.

Πληροφορίες για τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην οδό Αθηνάς (παραλιακή λεωφόρος), το βράδυ της Τετάρτης με θύμα τον 34χρονο τράπερ Πίτερ Αναστασόπουλο, γνωστό ως Mad Clip, ζητά η Ελληνική Αστυνομία.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στις 02.:15 στο ύψος της συμβολής της με την οδό Φανερωμένης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα, περιοχής Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

"Την 02.09.2021 και περί ώρα 02.15΄, στην οδό Αθηνάς (παραλιακή λεωφόρος), στο ύψος της συμβολής της με την οδό Φανερωμένης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα, περιοχής Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, έλαβε χώρα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα.

Στο πλαίσιο της διενεργούμενης προανάκρισης, αναζητούνται πληροφορίες για Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μάρκας AUDI, μοντέλου R8, το οποίο έφερε πινακίδες κυκλοφορίας κίτρινου χρώματος και πιθανόν κατασκευής δεξιάς θέσης οδήγησης (δεξιοτίμονο), το οποίο ανωτέρω τόπο και χρόνο κινούνταν στο χώρο του δυστυχήματος.

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για τις συνθήκες που έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα ή για το εν λόγω Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, να επικοινωνήσει με το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής στα τηλέφωνα: 210–9608000, 210-9608006, 210-9608015 και 210-9608016".

