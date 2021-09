Υγεία - Περιβάλλον

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί - Τροπολογία: Έτσι θα καλυφθούν οι κενές θέσεις

Άμεσα αντικαθίστανται όσοι εργαζόμενοι στην Υγεία επέλεξαν να μην εμβολιαστούν και βρίσκονται πλέον σε αναστολή εργασίας





Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιβολής του ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς.

Με τροπολογία του υπουργείου Υγείας, παρατείνεται, έως την 31.12.2021, αντί της 30.9.2021, η δυνατότητα μετακίνησης πάσης φύσεως προσωπικού στις δομές υγείας προκειμένου να καλυφθούν τα κενά από τους ανεμβολίαστους υγειονομικού που βγαίνουν σε αναστολή.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους παρέχεται, δυνατότητα στους φορείς, το προσωπικό των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορονοϊού, προς το σκοπό κάλυψης των αναγκών που θα προκύψουν από τη θέση προσωπικού σε αναστολή καθηκόντων, να προσλαμβάνουν με τρίμηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δύναται να παραταθεί για τρεις μήνες ακόμα.

Επίσης, παρατείνεται, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορονοϊού, έως την 31.12.2021, αντί έως την 30.9.2021 όπως ισχύει, η δυνατότητα μετακίνησης του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού καθώς και του επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων υγείας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

