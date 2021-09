Life

Mad Clip: Η συγκλονιστική ανάρτηση της Αρναούτη για το τροχαίο δυστύχημα

Εφιαλτικές μνήμες ξύπνησαν στη Μίνα Αρναούτη οι εικόνες από το φρικτό τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον γνωστό τράπερ Mad Clip.

Η Μίνα Αρναούτη ήταν μέσα στο μοιραίο τζιπ που σκοτώθηκε ο Παντελής Παντελίδης και κατάφερε να βγει ζωντανή.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Μίνα Αρναούτη αναφέρεται στον θάνατο του Mad Clip, γράφοντας:

«Συγκλονιστική η εικόνα του αμαξιού που ανασύρθηκε νεκρός ο Mad Clip.

Σκάφτομαι πόσο πόνο προκάλεσε στους φίλους και συγγενής του.

Όποτε βλέπω ένα αμάξι διαλυμένο από τροχαίο ατύχημα έχω το ίδιο συναίσθημα.

Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβετε ότι το αμάξι είναι ένα μέσο για να σας κάνει την ζωή πιο εύκολη και όχι να καταλήξετε σε εντατικές , με τεχνητά μέλη, λιγότερα εσωτερικά όργανα στο σώμα σας και πιθανότατα την απώλεια της ίδιας της ζωής σας;

Εκείνης της μιας κ μοναδικής ζωής που δεν γυρναει πίσω ποτέ ξανά!

Διάβασα ότι έτρεχε με 150χιλ. Δεν ξέρω αν ισχύει. Μπορεί να είναι ψέμα αλλά σε περίπτωση που ισχύει αυτές οι ταχύτητες είναι για αγωνιστικές πίστες, εκεί που όλοι όσοι παρευρίσκονται έχουν πάρει το ίδιο ρίσκο με εσένα. Τουλάχιστον αυτό..».

