Κορονοϊός: ο Μαγιορκίνης για τις μεταλλάξεις και τα εμβόλια (βίντεο)

Η πορεία εξάπλωσης της πανδημίας, η έξαρση στα κρούσματα και πρόοδος στην εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού.

Την καθιερωμένη ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας κορονοϊου στην Ελλάδα κάνει το απόγευμα της Πέμπτης από τον τον Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη.

Λίγο νωρίτερα, έγινε η ανακοίνωση για τους νεκρούς, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, αλλά και για την γεωγραφική κατανομή τους ανά περιφερειακή ενότητα.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

