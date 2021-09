Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσες νέες μολύνσεις από τον φονικό ιό και σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το προηγούμενο 24ωρο. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Περισσότεροι απο 30 ασθενείς υπέκυψαν από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα, την Πέμπτη ενώ παραμένει σε υψηλά επίπεδα ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών στις ΜΕΘ.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Πέμπτη 2840 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, εκ των οποίων 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα η Αττική κατακτά την αρνητική πρωτιά των κρουσμάτων με 679 μολύνσεις. Έντονη ανησυχία προκαλεί και η Θεσσαλονίκη με 293 κρούσματα

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Ειδήσεις σήμερα:

Mad Clip: Πληροφορίες για θανατηφόρο τροχαίο ζητά η Τροχαία

Επικουρική ασφάλιση - Βουλή: “Πυρά” αρχηγών για τις αλλαγές

Super League: το πρόγραμμα της πρεμιέρας