Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Σταθεροποίηση της επιδημίας, αλλά...

Αύξηση της μεταδοτικότητας σε ένα μήνα, "βλέπει" ο Επίκουρος Καθηγητή Επιδημιολογίας

Στη σταθεροποίηση των κρουσμάτων την τελευταία εβδομάδα "στάθηκε" ο Γκίκας Μαγιρκίνης κατα την ενημέρωση για την πορεία του κορονοϊου στην χώρα μας.

«Στην Ελλάδα ο συνολικός αριθμός των διαγνώσεων την τελευταία εβδομάδα έδειξε μία μικρή μείωση. Η πίεση στο σύστημα υγείας δείχνει σημάδια επιβράδυνσης με λιγότερες εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα σε σχέση με την προηγούμενη. Η επιδημία δείχνει σημάδια σταθεροποίησης στην Ελλάδα, κάτι που ελπίζουμε να δούμε στο σύστημα υγείας σύντομα», ανέφερε ο Γκίκας Μαγιορκίνης.

«Ωστόσο η επιστροφή από τις διακοπές αναμένεται να φέρει μεγαλύτερη κινητικότητα. Το τείχος ανοσίας των νέων που είναι υψηλότερο από ότι τον Ιούνιο είναι σημαντική βοήθεια. Σε ένα μήνα από τώρα αναμένουμε αύξηση της μεταδοτικότητας», πρόσθεσε και εξήγησε ότι το ενθαρρυντικό είναι ότι παρά τον υψηλό αριθμό των διασωληνώμενων, ο ρυθμός αύξησής τους παρουσιάζει σταθεροποίηση.

Η πανδημία σε παγκόσμια κλίμακα μπαίνει σε ένα διαφορετικό στάδιο, με τις πλούσιες χώρες να προσπαθούν να επιστρέψουν στην κανονικότητα με τους εμβολιασμούς και τις φτωχότερες χώρες να προσπαθούν να αυξήσουν την πρόσβαση στα εμβόλια. Η αύξηση των εμβολιασμών στις πλούσιες χώρες βοηθά αυτήν τη στιγμή την οχύρωση από τις μεταλλάξεις παγκόσμια

Η μετάλλαξη Mu έκανε την εμφάνισή της και στην Ελλάδα, με τον επίκουρο καθηγητή Επιδημιολογίας Γκίκα Μαγιορκίνη να απαντά επί του θέματος.

«Έχει πολλές μεταλλάξεις, κάποιες τις μοιράζεται με τα στελέχη Α και Β που φαίνεται πως διαφεύγουν της ανοσολογικής αποτελεσματικότητας, δηλαδή μειώνουν την αποτελεσματικότητα του εμβολίου» υπογράμμισε ο καθηγητής.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί την εν λόγω μετάλλαξη, όμως αναγνώρισε πως άπαξ και μια παραλλαγή αναπτύξει δυναμική, δεν υπάρχουν μέτρα για να σταματήσουν τη μετάδοση.

Όπως είπε, μπορούμε μόνο να τη «φρενάρουμε» ενώ το ίδιο συνέβη και τη μετάλλαξη Δέλτα που εδώ και αρκετό διάστημα κυριαρχεί στα κρούσματα, πάντως για τη Mu προς το παρόν «δεν έχουμε ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία» κατέληξε ο καθηγητής.

