Αθλητικά

Σεμέδο: Ελεύθερος με 10000 ευρώ εγγύηση

Ελεύθερος αφέθηκε ο ποδοσφαιριστής μετά την απολογία του.

Ελεύθερος με την επιβολή εγγύησης 10 χιλιάδων ευρώ αφέθηκε ο ποδοσφαιριστής μετά την απολογία του για ομαδικό βιασμό σε βάρος 17χρονης.

Ο κατηγορούμενος έδωσε στην ανακρίτρια επί δυόμισι ώρες τη δική του εκδοχή για όσα κατήγγειλε σε βάρος του η 17χρονη και απάντησε στη συνέχεια στις ερωτήσεις της Εισαγγελέα.

Ανακρίτρια και Εισαγγελική λειτουργός έκριναν πως ο 27χρονος αμυντικός πρέπει να μην κρατηθεί αλλά να παραμείνει ελεύθερος με την επιβολή εγγυοδοσίας.

Νωρίτερα στη δικαστική λειτουργό κατέθεσε η καταγγέλλουσα ενώ σύμφωνα με πληροφορίες κατάθεση έδωσε και η μητέρα της.

Αύριο θα απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 40χρονος φίλος και συγκατηγορούμενος τού ποδοσφαιριστή.

