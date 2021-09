Παράξενα

Μυτιλήνη: Ανθρώπινα οστά βρέθηκαν στα σκουπίδια

Σοκ στη Μυτιλήνη. Εντοπίστηκαν σάκοι με ανθρώπινα οστά. Που στρέφονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ.

Αντιμέτωποι με ένα μακάβριο εύρημα βρέθηκαν χθες το πρωί εργαζόμενοι στη μεταφόρτωση απορριμμάτων στη Λεμονού της Μυτιλήνης.

Κατά τη φόρτωση των απορριμμάτων που λόγω βλάβης της πρέσας μεταφέρονται ασυμπίεστα στον κεντρικό ΧΥΤΑ με φορτηγά, διαπιστώθηκε ότι σε κάποια τσουβάλια υπήρχαν ανθρώπινα οστά πιθανά προϊόν εκταφής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία αναφέρει σε ανακοίνωση της η Αστυνομική Διεύθυνσης Λέσβου.

Όπως σημειώνεται σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για περαιτέρω αξιολόγηση της υπόθεσης.

