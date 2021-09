Οικονομία

Υπουργικό Συμβούλιο: Όλα τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους

Στοχευμένες δράσεις για την Βόρεια Εύβοια. Έμφαση και στο κυβερνητικό πλάνο για τα αντιπλημμυρικά έργα

Τα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων πολιτών και η πορεία αποκατάστασης των περιοχών, που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές, συζητήθηκαν στο σημερινό – πρώτο, με τη νέα του σύνθεση – υπουργικό συμβούλιο, που συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Χρήστος Τριαντόπουλος, που ενημέρωσε το υπουργικό συμβούλιο για τα μέτρα, ανέφερε πως, από την πρώτη στιγμή, σχεδιάστηκαν μία σειρά από οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά μέτρα στήριξης και αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές, τα οποία επεκτάθηκαν στις περιοχές που επλήγησαν καθ’ όλη τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο.

Πρόκειται για μέτρα (α) γενικά, που αφορούν τους πληγέντες στις πληττόμενες από τις πυρκαγιές περιοχές και (β) ειδικά, που αφορούν τους δύο Δήμους της Β. Εύβοιας, οι οποίοι επλήγησαν καθοριστικά, δημιουργώντας δομικά μέσο-μακροπρόθεσμα προβλήματα στην τοπική οικονομία και παραγωγή, στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Γενικά μέτρα στήριξης

Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός 500 εκατ. ευρώ.

Παροχή στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση κτιρίων (80% κρατική αρωγή και 20% άτοκο δάνειο).

Πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής (14.000 ευρώ, 8.000 ευρώ και 3.000 ευρώ μέσω arogi.gov.gr).

Άμεση αποζημίωση για την οικοσκευή των νοικοκυριών (6.000 ευρώ, 4.000 ευρώ και 2.000 ευρώ μέσω arogi.gov.gr).

Πρώτη αρωγή έναντι της επιχορήγησης επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων (8.000 ευρώ, 4.000 ευρώ και 2.000 ευρώ μέσω arogi.gov.gr) ή (4.000 ευρώ, 2.000 ευρώ και 1.000 ευρώ για αγροτικές εκμεταλλεύσεις χωρίς κτίρια μέσω arogi.gov.gr).

Επιχορήγηση επιχειρήσεων (20% προκαταβολή και κάλυψη 70% επί της εκτιμηθείσας ζημιάς).

Μη επιστροφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής για τις πληγείσες επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ 2021, 2022 και 2023 για τα πληττόμενα ακίνητα.

Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης (από 300 ευρώ έως 500 ευρώ).

Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων.

Αναστολή δανειακών υποχρεώσεων (σύμφωνα με Ελληνική Ένωση Τραπεζών).

Αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών.

Ειδικά μέτρα στήριξης για ανέργους (έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση 718,65 ευρώ για τους εργαζόμενους που διέκοψαν την εργασία τους, ελάχιστο τακτικό επίδομα ανεργίας 5 μηνών).

Έκτακτη επιχορήγηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για αποκατάσταση των υποδομών.

Πλάνο άμεσων και στοχευμένων παρεμβάσεων για την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης και υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων.

Θεσμοθέτηση του Αναδόχου Αναδάσωσης.

Διαγραφή οφειλών προς τη Δ.Ε.Η..

Έκτακτη χρηματοδότηση Κέντρων Διάσωσης και Περίθαλψης Άγριας Ζωής.

Στήριξη πρωτογενούς τομέα.

Ειδικά μέτρα οριζόντια για τους δύο Δήμους της Β. Εύβοιας

Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων για το σύνολο περιοχής.

Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις για το σύνολο των επιχειρήσεων της περιοχής.

Αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για το σύνολο της περιοχής.

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για το σύνολο της περιοχής.

Μη επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής για το σύνολο της περιοχής.

Παροχή δυνατότητας για αποζημίωση Ειδικού Σκοπού Εργαζομένων (3 μήνες).

Αυτόματη ανανέωση όλων των Δελτίων Ανεργίας των ήδη εγγεγραμμένων ανέργων ΟΑΕΔ.

Αυτόματη ανανέωση της Δήλωσης Παρουσίας για τους ήδη επιδοτούμενους ανέργους ΟΑΕΔ.

Διπλασιασμός από 6 σε 12 βράδια της μέγιστης διάρκειας διανυκτερεύσεων για τουριστικά καταλύματα του μητρώου παροχών του ΟΑΕΔ στο τρέχον Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού.

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 840 ρητινοκαλλιεργητών που δραστηριοποιούνται στις πληγείσες περιοχές της Εύβοιας (προβλέπεται έκτακτη επιχορήγηση ύψους 3,7 εκατ. ευρώ – μαζί με τους 100 ρητινοκαλλιεργητές στα Γεράνεια Όρη).

Πρόκειται να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με τους παραγωγικούς φορείς, για την στήριξη – και με μεσομακροχρόνιο ορίζοντα – των παραγωγικών κλάδων της Β. Εύβοιας, που επλήγησαν άμεσα και, κυρίως, στους κλάδους ρητινοκαλλιεργητών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων και τουρισμού.

Παράλληλα, στοχευμένες δράσεις για τη Β. Εύβοια θα προωθηθούν από το υπουργείο Παιδείας και το υπουργείο Ναυτιλίας.

Τέλος, η Ειδική Επιτροπή υπό τον Σταύρο Μπένο διαμορφώνει οδικό χάρτη για το σχέδιο ολιστικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της Β. Εύβοιας, μέσα από μελέτες για ειδικά πολεοδομικά σχέδια, master-plan για το νέο δάσος, συγκοινωνιακές μελέτες για κρίσιμες υποδομές και δίκτυα, μελέτη για το ανθρώπινο δυναμικό και το εργασιακό μέλλον, μελέτη για αγροδιατροφή, μελέτη νέας τουριστικής ταυτότητας και μελέτη για πράσινη ζώνη, ψηφιακό κύμα και χώρο καινοτομίας.

Παράλληλα με τη Β. Εύβοια, την επόμενη περίοδο προωθούνται στοχευμένα πλάνα ανάπτυξης σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως η Αρχαία Ολυμπία και η Ανατολική Μάνη.

Όπως επισημάνθηκε στο υπουργικό συμβούλιο, μετά το σχεδιασμό των μέτρων στήριξης και αποκατάστασης, προχώρησε άμεσα η θεσμοθέτησή τους, με την προώθηση σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και όλων των προβλεπόμενων Υπουργικών Αποφάσεων, με αποτέλεσμα μέσα στις δέκα πρώτες ημέρες να θεσμοθετηθούν και να δρομολογηθούν περισσότερες από τριάντα κανονιστικές πράξεις.

Πρώτη αρωγή (arogi.gov.gr) και έλεγχοι

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, δημιουργήθηκε η ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα arogi.gov.gr, όπου οι πληγέντες μπορούν να δηλώσουν άμεσα το αίτημά τους για να λάβουν την πρώτη αρωγή έναντι της στεγαστικής συνδρομής, έναντι της επιχορήγησης επιχειρήσεων – αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για την οικοσκευή και για την υποβολή αίτησης για επιδότηση ενοικίου – συγκατοίκησης, καθώς και για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.

Μέσα σε οκτώ ημέρες (27/8) είχαν καταβληθεί 16.713.850 ευρώ προς 3.107 μοναδικά Α.Φ.Μ. πυρόπληκτων (κατοικίες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις).

Η ροή συνεχίζεται και παρακολουθείται στενά, λαμβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία από τη διαδικασία των αυτοψιών που πλέον έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι τις 26/08/2021, οι έλεγχοι -και επανέλεγχοι- από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αφορούν 2.623 περιπτώσεις κτιρίων, εκ των οποίων χαρακτηρίστηκαν «κόκκινα» 905 κτίρια, «κίτρινα» 985 κτίρια και «πράσινα» 733 κτίρια.

Έκτακτη χρηματοδότηση ΟΤΑ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το υπουργείο Εσωτερικών, παρέχεται έκτακτη χρηματοδότηση προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 055). Συγκεκριμένα:

Χορηγήθηκε έκτακτη ενίσχυση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ σε 17 Δήμους και Περιφέρειες της χώρας που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές.

Δρομολογήθηκε η έκτακτη χρηματοδότηση περίπου 11 εκατ. ευρώ προς Δήμους και Περιφέρειες που επλήγησαν σημαντικά από τις μεγάλες πυρκαγιές.

Την επόμενη περίοδο, ακολουθούν και επόμενες φάσεις έκτακτης χρηματοδότησης προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αποκατάσταση των υποδομών και την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων.

Ολιστικό πλάνο αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων και αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος

Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα που επλήγη από τις πρόσφατες πυρκαγιές διαμορφώνεται, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους, ένα ολιστικό πλάνο αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων σε όλα τα επίπεδα, ώστε το συντομότερο δυνατόν να υλοποιηθούν οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και τα σχετικά – μικρά και μεγάλα – έργα. Ένα πλάνο, το οποίο θα παρακολουθείται από την Προεδρία της Κυβέρνησης.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από την πρώτη στιγμή, εφαρμόζει μέθοδο υλοποίησης αντιδιαβρωτικών έργων, για να πετύχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα το συντομότερο δυνατόν – «και σε αντίθεση με ό,τι γινόταν στο παρελθόν», όπως αναφέρθηκε – περιλαμβάνοντας:

Απευθείας αναθέσεις σε Δασικούς Συνεταιρισμούς και αυτεπιστασία από τα Δασαρχεία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχετικού θεσμικού πλαισίου και τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα.

Κατεπείγουσες αναθέσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του ν. 4412/2016, ώστε άμεσα να ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες και να υλοποιηθούν τα αναγκαία έργα.

Αναθέσεις σε Δασικούς Συνεταιρισμούς, αξιοποιώντας, παράλληλα, και τη διαδικασία του «Αναδόχου Αναδάσωσης», που περιλαμβάνει και πρόδρομες εργασίες, όπως απολήψεις καμένων κορμών, αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα. Πρόκειται για μια εντατική διαδικασία με την εμπλοκή των δασικών υπηρεσιών υπό την στενή παρακολούθηση και εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο εφαρμόζει ολιστική στρατηγική για την αναδάσωση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, εστιάζοντας στην ταχύτατη επαναφορά των δασικών οικοσυστημάτων.

Αποκατάσταση ηλεκτροδότησης

Ο ΔΕΔΔΗΕ παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για το συντονισμό και την άμεση επέμβαση του τεχνικού του προσωπικού, προκειμένου να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν αμεσότερη επανηλεκτροδότηση όλων των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική, Βόρεια Εύβοια και Πελοπόννησο.

Έχοντας κινητοποιήσει άμεσα, από την πρώτη στιγμή, όλα τα συνεργεία του πανελλαδικά (δικά του και συνεργαζόμενων εργολάβων), έχει καταφέρει να επανηλεκτροδοτήσει περισσότερο από το 99% των πολιτών στις πληγείσες περιοχές. Το συνολικό κόστος από τις ζημιές που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στο δίκτυο (καμένοι στύλοι, γραμμές του Δικτύου Μέσης και Χαμηλής Τάσης, Υποσταθμοί κλπ), εκτιμάται σε περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Διευκόλυνση πολιτών

Από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προωθήθηκε, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος, η απόκτηση tablets για τον εξοπλισμό των επιτροπών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη διευκόλυνση πολιτών – δικαιούχων που έχουν δυσκολία πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr. Τα πρώτα 30 tablets έχουν ήδη μοιρασθεί, ενώ θα διατεθούν άλλα 30 – μέσα στην εβδομάδα – τα οποία θα χορηγηθούν επίσης στους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ενεργοποιηθεί ειδική τηλεφωνική γραμμή 13035 για το κοινό, ώστε οι πληγέντες να μπορούν να έχουν περαιτέρω ενημέρωση, τόσο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την πλατφόρμα, όσο και από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τη διαδικασία της στεγαστικής συνδρομής.

Ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών

Άνοιξε, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ειδικός λογαριασμός με τίτλο «Λογαριασμός Κρατικής Αρωγής – Εισφορές Ιδιωτών», με ΙΒΑΝ GR 9501000230000002341227461, στον οποίο μπορούν να κατατίθενται δωρεές για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές, όπως οι μεγάλες πυρκαγιές.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα e-dorees.gov.gr όπου, με βάση την καταγραφή των πρώτων αναγκών των πυρόπληκτων, φυσικά και νομικά πρόσωπα θα έχουν τη δυνατότητα, με τα στοιχεία του Taxis, να δηλώσουν την προσφορά τους σε χρήματα ή σε είδος.

