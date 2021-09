Γλυκερία για Μίκη Θεοδωράκη: Η Ρωμιοσύνη θρηνεί (βίντεο)

Πολιτισμός

Για την απώλεια του μεγάλου μουσικοσυνθέτη μίλησε η δημοφιλής τραγουδίστρια.

«Έχω συνεργαστεί και σε συναυλίες μαζί του, αλλά κάναμε και έναν δίσκο με το Μίκη, με επανεκτελέσεις λαϊκών τραγουδιών του», είπε στον ΑΝΤ1 η Γλυκερία για τον Μίκη Θεοδωράκη, που πέρασε στην αθανασία.

Όπως είπε η Γλυκερία, ο Μίκης Θεοδωράκης «έγραψε τα πάντα σήμερα, ήταν ένας μεγάλος δημιουργός. Σήμερα θρηνεί η Ρωμιοσύνη και εμείς οι άνθρωποι του πνευματικού κόσμου έχουμε μείνει οραγματικά ορφανοί».

«Ο Μίκης ήταν μεγάλος “παραμυθάς”, μεγάλος αφηγητής, μας έλεγε πάντα πολλές ιστορίες από τα παιδικά του χρόνια, από την εξορία, από τους γονείς του, από την ζωή του, με έναν τόσο ωραίο τρόπο», είπε ερωτηθείσα για το τι ξεχωρίζει από την προσωπική επαφή μαζί του.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Μίκης μας γνώρισε τους μεγάλους Έλληνες ποιητές. Ωστόσο, ως άνθρωπος ήταν πολύ απλός και προσιτός άνθρωπος, ένα «λαϊκός» άνθρωπος», είπε η Γλυκερία.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια κατέληξε λέγοντας «Ήταν πατριώτης με την καλή σημασία της λέξης. Ήταν αισιόδοξος ότι και με την δική του προσπάθεια θα μπορούσε να πάει καλύτερα ή Ελλάδα. Είναι μεγάλη απώλεια για τον Ελληνισμό, ο χαμός του Μίκη Θεοδωράκη».





