Κερατέα: Γιος σκότωσε τη μητέρα του

Οικογενειακή τραγωδία στην Κερατέα.

Γιος σκότωσε με αιχμηρό αντικείμενο την μητέρα και στην συνέχεια ειδοποίησε τις Αρχές και συνελήφθη. Το φρικτό έγκλημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή Μαρκάτη-Ριμπάρη

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 48χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε την 86χρονη μητέρα του είναι γνωστός στις Αρχές καθώς έχει ιστορικό και φέρεται να έχει ψυχολογικά προβλήματα.

