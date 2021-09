Κοινωνία

Το μοντέλο με την κοκαΐνη μιλά στον ΑΝΤ1 μέσα από την φυλακή (βίντεο)

Αθώα δηλώνει η καλλονή που συνελήφθη με πολλές δόσεις ναρκωτικών στο αυτοκίνητο της. Ποιον υποδεικνύει στις Αρχές, κάνοντας λόγο για παγίδευση της και σκευωρία σε βάρος της.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Μίλα για πρώτη φορά, μετά την σύλληψή της, έχοντας στην κατοχή της 35 γραμμάρια κοκαίνης, κρυμμένα στο κάθισμα του αυτοκινήτου της.

Το γνωστό μοντέλο, από την απομόνωση των γυναικείων φυλακών Kορυδαλλού όπου κρατείται, δεν σταματά να μιλά για την αθωότητά της: «Είμαι αθώα και θα αποδειχθεί. Και δεν είναι ότι θέλω να βγω έξω. Θέλω να αποδειχθεί ότι είμαι αθώα. Ζήτησα εγώ η ίδια, χωρίς δικηγόρο, χωρίς τίποτα, στην αστυνομία τους ζήτησα να ελέγξουν τα πάντα. Τους λέω «πάρτε το κινητό μου, ελέγξε το σπίτι μου, κάντε μου εξετάσεις. Κάντε μου ότι θέλετε… Δεν έχω να κρύψω τίποτα και δεν φοβάμαι τίποτα. Γιατί η αλήθεια θα φανεί και θα βγει».

Το στήριγμά της είναι η 7χρονη κόρη της. Καρπός του έρωτά της με τον Άραβα επιχειρηματία, που σύμφωνα με τον συνήγορό της, ήταν το πρόσωπο που κατονόμασε στις αρχές ως εκείνο που της έβαλε τα ναρκωτικά στο κάθισμα του αυτοκινήτου για να την παγιδεύσει.

Η κόρη τους- εύχεται μέσα από τις φυλακές η νεαρή μητέρα- να μην μάθει ποτέ για την περιπέτειά της: «Δεν μπορώ χωρίς εκείνη, ούτε εκείνη χωρίς εμένα. Μιλάμε στα τηλέφωνα, μου λέει "…μαμά, πότε θα΄ρθεις;… μαμά, πότε θα΄ρθεις". Προσπαθώ να της λέω άλλα πράγματα, για να μην κάθεται και στεναχωριέται. Είναι μεγάλο παιδί, καταλαβαίνει πάρα πολλά. Και θέλω να είμαι δυνατή για εκείνη. Εύχομαι να μην το μάθει. Μιλάμε με παιδοψυχολόγο για το πώς θα το διαχειριστούμε όλο αυτό, μαζί με την οικογένειά μου».

Το βράδυ της σύλληψης

Η κατηγορουμένη διηγείται τι ακριβώς έγινε το βράδυ της σύλληψής της, όταν την σταμάτησε η αστυνομία για έλεγχο.

Όπως λέει το σοκ που υπέστη όταν οι αστυνομικοί έβγαλαν από το κάθισμα τα 37 φιξάκια κοκαίνης ακόμη δεν το έχει ξεπεράσει: «Δεν είναι δικά μου [τα ναρκωτικά], δεν ξέρω πως βρέθηκαν αυτά εκεί μέσα. Ακόμη μου έρχεται αυτή η εικόνα στο μυαλό μου, η εικόνα που μου τα δείχνει ο αστυνομικός και δεν μπορώ να το πιστέψω. Αυτή η εικόνα είναι ακόμη στο μυαλό μου. Από το σοκ που πήρα όταν μου το δείξανε, είπα «εσείς μου τα βάλατε, εσείς μου τα βάλατε»

Παράλληλα, μιλά και για το πόσο ο κόσμος την έχει παρεξηγήσει. Κάποιοι όπως λεέι - ήδη την έχουν καταδικάσει, επειδή είναι… μοντέλο!

«Όλος ο κόσμος το παρεξηγεί αυτό. Πολλοί κρίνουν χωρίς να ξέρουνε. Δεν έχει καμία σχέση το μόντελινγκ με τον χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Ούτε αλκοόλ πίνω. Έχω μεγαλώσει με πειθαρχία, με τον αθλητισμό. Δεν μπορεί κάποιος να σε καταδικάζει για την δουλειά που κάνεις, με το τι άνθρωπος είσαι», τονίζει η 31χρονη

Το γνωστό μοντέλο που κατηγορείται για προμήθεια, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών κάνει έκκληση σε όσους γνωρίζουν τον άνθρωπο που όπως λέει την παγίδευσε να προσκομίσουν στοιχεία στις αρχές: «Είμαι αθώα, αυτή τη στιγμή κρίνομαι και κατηγορούμαι για κάτι που δεν έχω κάνει. Οποιοσδήποτε έχει δει κάτι να βγει να το πει. Γιατί είναι κρίμα, είμαι μια μάνα με ένα παιδί και δεν έχω πειράξει κανέναν άνθρωπο και δεν έχω κάνει ποτέ μου τίποτα. Ποτέ!»

