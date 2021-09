Κοινωνία

Κορονοϊός - Κεραμέως: ανοιχτά σχολεία με πολλά τεστ, αν υπάρξει κρούσμα (βίντεο)

Τι λέει για τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα, τους ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς, τα rapid και τα self test. αλλά και τους χιλιάδες υποψήφιους στις Πανελλαδικές που βρήκαν διέξοδο στα δημόσια ΙΕΚ.

Καλεσμένη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με την Μαρία Σαράφογλου ήταν την Πέμπτη η Υπουργός Παιδείας.

Η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύσουν φέτος στα σχολεία, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «έχουν τεθεί νέοι όροι προσέλευσης στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί θα προσέρχονται είτε εμβολιασμένοι είτε έχοντας πιστοποιητικό νόσησης η αλλιώς κάνοντας δύο τεστ την εβδομάδα με προσωπικά τους έξοδα».

Όπως είπε η Υπ. Παιδείας, το 80% των εκπαιδευτικών έχει εμβολιαστεί και αν προστεθεί ποσοστό περίπου 10% που έχουν νοσήσει, απομένει ένα 10% των εκπαιδευτικών που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, προσθέτοντας «τους καλώ και από εδώ να εμβολιαστούν, διότι είναι μια πράξη ευθύνης και διότι δίνουν το παράδειγμα στα παιδιά μας».

«Όταν θα υπάρχει κρούσμα, αυτό θα απομονώνεται αμέσως, θα μένει στο σπίτι του, αλλά το τμήμα δεν θα κλείνει, όπως πέρσι. Τι έχει αλλάξει; Υπάρχει το εμβόλιο. Πέρσι ο στόχος ήταν να προστατευθεί το περιβάλλον στο σπίτι: ο μπαμπάς, ο παππούς και η γιαγιά, που όμως πλέον στην πλειονότητα τους έχουν κάνει το εμβόλιο ή μπορούν να το κάνουν δωρεάν και να προστατευθούν», είπε η κ. Κεραμέως.

Υπογράμμισε ότι φέτος «προβλέπονται περισσότερα rapid test για τους μη εμβολιασμένους μαθητές του τμήματος, ενώ οι εμβολιασμένοι μαθητές θα πρέπει να κάνουν μόνο self test. Τα rapid test θα είναι δωρεάν, όπως και τα selt test για τους εμβολιασμένους μαθητές».

«Η σχετική ΚΥΑ θα προβλέπει όλο το πλαίσιο για την λειτουργία και των δημόσιων και των ιδιωτικών σχολείων, με ρητές προβλέψεις, όπου θα αναφέρεται και ότι το τμήμα θα κλείνει μόνο αν υπάρχουν κρούσματα στο 50%+1 μαθητές του τμήματος», συμπλήρωσε η κ. Κεραμέως.

Για τις βάσεις και τους χιλιάδες «κομμένους» από τα ΑΕΙ

«Η μεταρρύθμιση είχε δύο βασικούς στόχους. Ο ένας ήταν να μπει τέλος στην κοροϊδία των νέων, που τους επιτρέπαμε να μπουν στο πανεπιστήμιο με 2, 3, 5 και 7, διότι στην πλειονότητα δεν θα μπορούσε να τελειώσει την Σχολή του, δηλαδή ο δρόμος που του άνοιγε την Πολιτεία ήταν αδιέξοδος. Τώρα, ο δρόμος που δείχνουμε και ήδη τον έχουν αξιοποιήσει 22.000 παιδιά για θέσεις στα δημόσια ΙΕΚ – και μάλιστα τώρα ανοίγουν και επιπλέον 20.000 θέσεις στα δημόσια ΙΕΚ – προσφέρει διετή κατάρτιση σε ειδικότητες που προσφέρουν προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης», είπε η Νίκη Κεραμέως.

Όπως συμπλήρωσε η Υπουργός Παιδείας, «από την άλλη, η μεταρρύθμιση στα Πανεπιστήμια, πέραν της μη εισαγωγής μαθητών με χαμηλή βαθμολογία, πλέον αναβαθμίζει τα πανεπιστήμια και τα πανεπιστήμια αποκτούν λόγο για το επίπεδο των σπουδών».

Τέλος, αναφερόμενη στον Μίκη Θεοδωράκη, η Υπουργός Παιδείας είπε πως «έφυγε μια τεράστια προσωπικότητα, παγκόσμιου βεληνεκούς. Μας αφήνει παρακαταθήκη πάρα πολύ πλούσια, το έργο του θα είναι παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές».





