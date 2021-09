Αθλητικά

US Open - Σάκκαρη: Άνετο πέρασμα στους “32”

Χαμηλό... εμπόδιο η Σινιάκοβα για την Μαρία Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε εύκολα με 2-0 σετ (6-4 και 6-2) της Κατερίνα Σινιάκοβα στο δεύτερο γύρο του US Open και προκρίθηκε άνετα στην επόμενη φάση του αμερικανικού Γκραν Σλαμ.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, Νο 18 της παγκόσμιας κατάταξης, έδειξε την ανωτερότητά της ειδικά στο δεύτερο σετ, όπου παρότι δέχθηκε πρώτη μπρέικ, “απάντησε” με δύο δικά της για να “κλείσει” το ματς κόντρα στην Τσέχα, Νο53 στον κόσμο.

Το παιχνίδι

Η Σάκκαρη ξεκίνησε “δυνατά” το ματς και είχε τρία μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ, τα οποία δεν εκμεταλλεύτηκε, όπως στο 6ο γκέιμ, όπου και κατάφερε να κάνει το μπρέικ και να πάρει το προβάδισμα με 4-2. Η Τσέχα “απάντησε” αμέσως με δικό της μπρέικ και έφθασε μέχρι το 4-4, αλλά η Ελληνίδα πέτυχε νέο μπρέικ για να “κλείσει” το πρώτο σετ με σκορ 6-4.

Στο δεύτερο σετ, η Σινιάκοβα ξεκίνησε με μπρέικ και προηγήθηκε με 2-0, αλλά η Σάκκαρη δεν αγχώθηκε και με εκμεταλλευόμενη τα πολλά λάθη της αντιπάλου της, κατάφερε να κάνει δύο δικά της μπρέικ στη συνέχεια και με ανατροπή να φθάσει στο 6-2.

Το Νο18 της παγκόσμιας κατάταξης πήρε έτσι τη νίκη με 2-0 σετ (6-4 και 6-2) σε μόλις 75 λεπτά αγώνα και πανηγύρισε την πρόκριση στον τρίτο γύρο του US Open.

