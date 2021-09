Αθλητικά

Στην ΑΕΚ ο Ρότα

Παίκτης της ΑΕΚ είναι ο 24χρονος διεθνής δεξιός μπακ, Λάζαρος Ρότα



Επισημοποιήθηκε η 13η μεταγραφή της ΑΕΚ!

Η «Ένωση» ανακοίνωσε μέσα από τους λογαριασμούς της στα social media, και με βίντεο, την απόκτηση του 24χρονου διεθνή δεξιού μπακ Λάζαρου Ρότα, ο οποίος πέρασε από τα γραφεία της ΠΑΕ και υπέγραψε το συμβόλαιο της συνεργασίας του με τους «κιτρινόμαυρους»!

Στο δεξί άκρο της άμυνας της ΑΕΚ υπάρχουν ήδη, οι Κλεμάν Μισελέν, Μιχάλης Μπακάκης και ο «φευγάτος» Όλεγκ Νταντσένκο. Ο Ρότα έλυσε πρόσφατα το συμβόλαιό του με τη Φορτούνα Σιτάρντ και η «Ένωση» κινήθηκε αστραπιαία για την απόκτηση του παίκτη.



Πέρυσι είχε μια γεμάτη σεζόν στην Ολλανδία, με 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει περάσει ακόμη από Ζέμπλιν Μιχαλόβτσε και Σλαβόι Τρεμπισόφ.

