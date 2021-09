Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Αστυπάλαια

Ποιο το μέγεθος. Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Σεισμός ανοιχτά της Αστυπάλαιας στον θαλάσσιο χώρο. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση σημειώθηκε στις 20:33 λεπτά.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και επίκεντρο 44 χιλιόμετρα νότια – νοτιοανατολικά της Αστυπάλαιας στη θαλάσσια περιοχή.

Το εστιακό βάθος του σεισμού βρίσκεται στα 16,4 χιλιόμετρα.

