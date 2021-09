Κόσμος

Ιράν: Φονική πτώση λεωφορείου σε χαράδρα

Φρικτό τροχαίο με 14 νεκρούς και 12 τραυματίες στο Ιράν.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες κατά την πτώση ενός μικρού λεωφορείου σε χαράδρα στο δυτικό Ιράν, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ Μαριβάν και Καμγιαράν, στα ορεινά της επαρχίας Κουρδιστάν, σύμφωνα με το Irna.

Το μίνιμπας ξέφυγε από την πορεία του και "έπεσε σε χαράδρα λόγω εσφαλμένων χειρισμών του οδηγού", πρόσθεσε το πρακτορείο, κάνοντας λόγο για 14 νεκρούς και 8 τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας σε σοβαρή κατάσταση.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna έδωσε έναν απολογισμό με 16 νεκρούς και 12 τραυματίες.

Παρά τη γενικά καλή κατάσταση του οδικού δικτύου, το Ιράν καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων από τροχαία στον κόσμο.

Τα δυστυχήματα οφείλονται κυρίως στο συνολικό επίπεδο του στόλου αυτοκινήτων του Ιράν, το οποίο στερείται για χρόνια καινοτομίας εν μέρει λόγω των εξωτερικών οικονομικών κυρώσεων και μιας γενικής αδιαφορίας για τους βασικούς κανόνες οδήγησης.

