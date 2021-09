Life

Mad Clip: Βίντεο ντοκουμέντο λίγο πριν από το τροχαίο δυστύχημα

Ένα βίντεο ντοκουμέντο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει το αυτοκίνητο του Mad Clip αλλά και το Audi με τις κίτρινες πινακίδες λίγο πριν το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή του διάσημου τράπερ.

Η Porsche που οδηγούσε ο Πίτερ Αναστασόπουλο, γνωστός ως Mad Clip, αλλά και το Audi R8 δεξιοτίμονο που αναζητά η Αστυνομία διακρίνονται σε βίντεο κάποια λεπτά πριν το τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον 34χρονο τράπερ.

Ο 34χρονος έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε στο πολυτελές αυτοκίνητο, το οποίο «καρφώθηκε» με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε κολώνα φωτισμού και μετά σε δέντρο τα ξημερώματα της Πέμπτης στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Φανερωμένης, στη Βουλιαγμένη.

Στο βίντεο διακρίνεται το αυτοκίνητο του Mad Clip να ξεκινάει, όταν το φανάρι έξω από τη Λίμνη της Βουλιαγμένης έγινε πράσινο.

Δίπλα του φαίνεται το όχημα που αναζητά η Τροχαία, το οποίο διαθέτει κίτρινες πινακίδες, και φαίνεται ότι εκκινεί αρκετά πιο γρήγορα.

Το βίντεο σταματά λίγες στιγμές πριν το δυστύχημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τροχαίας για το Audi R8:

«Την 02.09.2021 και περί ώρα 02.15΄, στην οδό Αθηνάς (παραλιακή λεωφόρος), στο ύψος της συμβολής της με την οδό Φανερωμένης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα, περιοχής Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, έλαβε χώρα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα.about:blank

Στο πλαίσιο της διενεργούμενης προανάκρισης, αναζητούνται πληροφορίες για Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μάρκας AUDI, μοντέλου R8, το οποίο έφερε πινακίδες κυκλοφορίας κίτρινου χρώματος και πιθανόν κατασκευής δεξιάς θέσης οδήγησης (δεξιοτίμονο), το οποίο ανωτέρω τόπο και χρόνο κινούνταν στο χώρο του δυστυχήματος.

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για τις συνθήκες που έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα ή για το εν λόγω Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, να επικοινωνήσει με το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής στα τηλέφωνα: 210–9608000, 210-9608006, 210-9608015 και 210-9608016».





