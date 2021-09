Οικονομία

Επικουρική ασφάλιση: “Πέρασε” από τη Βουλή

Ψηφίστηκε με τις ψήφους της ΝΔ το νέο ταμείο επικουρικής ασφάλισης

Ψηφίστηκε στην ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για το νέο ταμείο επικουρικής ασφάλισης.

Στην ονομαστική ψηφοφορία «ναι» είπαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ενώ καταψηφίστηκε από το σύνολο της αντιπολίτευσης.

Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από 158 βουλευτές και καταψηφίστηκε από 141 βουλευτές σε σύνολο 299 βουλευτών.

Της ονομαστικής ψηφοφορίας, που ζήτησε το ΚΙΝΑΛ, προηγήθηκε δριμεία επίθεση της Αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση για τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

