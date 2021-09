Αθλητικά

Ο Ρονάλντο με το 7 και στην Γιουνάιτεντ (εικόνες)

"Κολλημένος" με την φανέλα με το νούμερο 7 ειναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο.... ξεβολεύοντας τον Καβάνι!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα φορέσει και πάλι τη φανέλα με το διάσημο νούμερο επτά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά την επιστροφή του στο Ολντ Τράφορντ, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο σύλλογος της Premier League.

Ο 36χρονος Πορτογάλος επιθετικός θήτευσε για έξι σεζόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2003-09), κερδίζοντας σε αυτό το διάστημα οκτώ μεγάλους τίτλους, για να ενσωματωθεί και πάλι από τη Γιουβέντους, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Ρονάλντο είχε φορέσει τη φανέλα με τον αριθμό 7 κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας στην ομάδα, ακολουθώντας τα βήματα σπουδαίων ποδοσφαιριστών των «μπέμπηδων», συμπεριλαμβανομένων των Τζορτζ Μπεστ, Μπράιαν Ρόμπσον, Ερίκ Καντονά και Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ο επιθετικός της Γιουνάιτεντ, Έντινσον Καβάνι, ο οποίος είχε επιλέξει το νούμερο επτά την περασμένη σεζόν, ενώ το είχε τιμήσει και στην πρόσφατη νίκη με 1-0 επι της Γουλβς την Κυριακή, θα φοράει πλέον το 21 - τον αριθμό που κοσμεί τη φανέλα του στην Εθνική Ουρουγουάης.

«Δεν ήμουν σίγουρος αν θα ήταν δυνατό να έχω ξανά τη φανέλα με τον αριθμό επτά, οπότε θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Έντι για αυτή την απίστευτη χειρονομία», δήλωσε ο Ρονάλντο.

