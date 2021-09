Κόσμος

Νέα Ζηλανδία: αιματηρή επίθεση σε εμπορικό κέντρο

Για πολλούς τραυματίες κάνουν λόγο οι πρώτες πληροφορίες. Νεκρός φέρεται να είναι ο δράστης.

Νεοζηλανδοί αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε και να τραυμάτισε αρκετούς πελάτες εμπορικού κέντρου στο Όκλαντ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Η αστυνομία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ένας άνδρας μπήκε σε σούπερ μάρκετ στο (προάστιο) Νιου Λιν (της Όκλαντ) και τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους», ανέφερε σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Αστυνομικοί «εντόπισαν και πυροβόλησαν τον άνδρα» αυτό, ο οποίος «πέθανε επιτόπου», προστίθεται στην ανακοίνωση Τύπου.

Σύμφωνα με ΜΜΕ στην Νέα Ζηλανδία, τέσσερις άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο του Όκλαντ σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς ένας υπέστη τραύματα από μαχαίρι και άλλοι δύο από σφαίρες. Η πρωθυπουργός Τζασίντα Αρντέρν ενημερώθηκε για το συμβάν.

