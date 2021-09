Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Η μετάλλαξη Mu κυριαρχεί στην Κολομβία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έντονος προβληματισμός στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα για την μεταδοτικότητα της νέας παραλλαγής του κορονοϊού.

Η παραλλαγή του νέου κορονοϊού που βαπτίστηκε «Mu» και ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Κολομβία τον Ιανουάριο είναι πλέον η κυρίαρχη στη χώρα της Λατινικής Αμερικής και προκάλεσε το φονικότερο κύμα της πανδημίας από την άνοιξη και μετά, δήλωσε χθες Πέμπτη αξιωματούχος των υγειονομικών αρχών στην Μπογοτά.

«Πράγματι, η Mu είναι η κυρίαρχη παραλλαγή στην Κολομβία και σε αυτήν οφειλόταν το τρίτο κύμα» των μολύνσεων, από τον Απρίλιο ως τον Ιούνιο, δήλωσε σε κολομβιανό ραδιοφωνικό σταθμό η Μαρσέλα Μερκάδο του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας.

Η κυρία Μερκάδο πρόσθεσε ότι γύρω «στο 60%» των θανάτων μετά τους οποίους έγινε αλληλούχηση του γονιδιώματος διαπιστώθηκε πως οφείλονταν σε αυτή την παραλλαγή.

Τα κρούσματα του SARS-CoV-2 και οι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 έφθασαν την περίοδο μεταξύ του Απριλίου και του Ιουνίου του 2021 σε επίπεδο ρεκόρ κι έφεραν τα νοσοκομεία στο χείλος της κατάρρευσης. Καταγράφονταν περίπου 700 θάνατοι την ημέρα την περίοδο αυτή.

Η παραλλαγή B.1.621, κατά την επιστημονική ονομασία της, χαρακτηρίστηκε στα τέλη του Αυγούστου «παραλλαγή ενδιαφέροντος» από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή της στην περιοχή των ακτών της Κολομβίας στον Ατλαντικό Ωκεανό (βόρεια) τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το παραλλαγμένο στέλεχος αυτό παρουσιάζει μεταλλάξεις που μπορεί να σημαίνουν ότι είναι ανθεκτικό στα εμβόλια και θα χρειαστούν περαιτέρω μελέτες για να κατανοηθούν πλήρως τα χαρακτηριστικά του.

«Έχει πλέον εντοπιστεί σε πάνω από 43 χώρες και παρουσιάζει υψηλή μολυσματικότητα», τόνισε η κυρία Μερκάδο.

Η Κολομβία μοιάζει να έχει ξεπεράσει την πιο κρίσιμη φάση της πανδημίας, ωστόσο συνεχίζει ακόμη να καταγράφει λίγους λιγότερους από εκατό θανάτους και κάπου 2.000 μολύνσεις την ημέρα.

Η βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας οφείλεται στην πρόοδο της εκστρατείας εμβολιασμού, σύμφωνα με την αξιωματούχο του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας. Περί το 29% των 50 εκατ. Κολομβιανών έχει εμβολιαστεί πλήρως.

«Ενδέχεται να δούμε έξαρση (των μολύνσεων) τον Οκτώβριο», προειδοποίησε η ίδια, «καθώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι» που μπορεί να μολυνθούν και να «τροφοδοτήσουν την επιδημία».

Στην Κολομβία κυκλοφορούν επίσης οι παραλλαγές Δέλτα, Άλφα και Γάμμα. Από τον Μάρτιο του 2020, η χώρα έχει καταγράψει σχεδόν 125.000 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 4,9 εκατ. μολύνσεων από τον SARS-CoV-2.

Σημείωνεται ότι τα πρώτα κρούσματα της μετάλλαξης Mu στην Ελλάδα ανακοινώθηκαν την Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Ζηλανδία: αιματηρή επίθεση σε εμπορικό κέντρο

Mad Clip: Εμφανίστηκε ο οδηγός του Audi

Μίκης Θεοδωράκης: Εθνικό πένθος για τον παγκόσμιο Έλληνα