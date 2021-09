Κοινωνία

Μίκης Θεοδωράκης: το κελί του στον Ωρωπό άνοιξε για το κοινό (εικόνες)

Φόρο τιμής στον μεγάλο συνθέτη, οποίος είχε κρατηθεί στο στρατόπεδο συγκέντρωσης αντιφρονούντων, απέτισαν πολίτες και ο Δήμος Ωρωπού.

Το 1969 ο Μίκης Θεοδωράκης βρέθηκε κρατούμενος από το καθεστώς της Δικτατορίας στις φυλακές Ωρωπού, οι οποίες είχαν μετατραπεί σε στρατόπεδο συγκέντρωσης αντιφρονούντων.

Μάλιστα κατά την κράτησή του εκεί, είχε επιδεινωθεί επικίνδυνα η υγεία του.

Το απόγευμα της Πέμπτης ο Δήμος Ωρωπού άνοιξε για το κοινό το κελί του στο Κτίριο 1, όπου η δημοτική Αρχή και πολίτες απέτισαν φόρο τιμής.

Ο χειρόγραφος πίνακας

Ιδιαίτερη αξία έχει και ένας πίνακας με ιδιόγραφες σημειώσεις του Μίκη Θεοδωράκη. Τον είχε προσφέρει ο ίδιος στους μαθητές του Λυκείου Ωρωπού για τους δείξει πως δημιουργούσε τα έργα του. Είναι εντυπωσιακό πως υπάρχει αλληλουχία μεταξύ των έργων ανάλογα με την χρονική στιγμή και τον τόπο που τα δημιούργησε. Ο πίνακας αυτός ήταν στο Λύκειο Ωρωπού και μεταφέρθηκε στο κελί του Μίκη Θεοδωράκη.

«Για τον τόπο μας αποτελεί ένα σύμβολο. Δημιουργούς του πνεύματος, του πολιτισμού και τη δημοκρατίας», τόνισε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης και πρόσθεσε: «Ο δήμος μας αποχαιρετά με θλίψη και συγκίνηση το Μίκη Θεοδωράκη. Κορυφαίος μουσικοσυνθέτης και αγωνιστής σημάδεψε όλους τους Έλληνες με τα έργα και τους αγώνες του για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Αφήνει πίσω του μία τεράστια κληρονομιά και μία παρακαταθήκη για ενότητα, δημιουργία και προκοπή».

Ο Μίκης Θεοδωράκης βρέθηκε κρατούμενος στις φυλακές Ωρωπού, τις οποίες η χούντα είχε μετατρέψει σε στρατόπεδο συγκέντρωσης αντιφρονούντων, στις 18 Οκτωβρίου 1969. Κατά την κράτησή του εκεί, η υγεία του είχε επιδεινωθεί επικίνδυνα και αποφυλακίστηκε στις 13 Απριλίου 1970, έπειτα από διεθνή κατακραυγή για την κράτησή του. Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης εμπνεύστηκε εκεί έργα του, μεταξύ των οποίων το «Μην ξεχνάς τον Ωρωπό».

