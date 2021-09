Οικονομία

Σκυλακάκης για ΕΝΦΙΑ: δεδομένη η αλλαγή συντελεστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προανήγγειλε παρέμβαση για τις αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού. Τι είπε για το τέλος επιτηδεύματος και τα χρέη της πανδημίας. Που θα πάνε οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Θυμάμαι τον Μίκη σαν μια προσωπικότητα που εξέφραζε με απίστευτη ειλικρίνεια κάθε φορά την άποψη του. Είχε πάθος χωρίς μίσος, είχε πάθος με αγάπη, ήταν πάθη της αγάπης: αγάπης για την πατρίδα, για τους συντρόφους του κάθε φορά και για την Δημοκρατία», είπε ο Θόδωρος Σκυλακάκης για τον Μίκη Θεοδωράκη, με τον οποία είχαν συναντηθεί παλαιότερα σε σειρά κυβερνητικών συσκέψεων.

Σε ότι αφορά τον κορονοϊό και την πορεία της οικονομίας, ο Αν. Υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ανέφερε πως «τα στοιχεία που μας έρχονται από διαφορετικές πηγές και δείκτες, μας δείχνουν μια πολύ καλύτερη εξέλιξη των τελευταίων μηνών από ότι κανείς περίμενε, δηλαδή έχουμε τουρισμό, αύξηση κατανάλωσης, επενδύσεις, βιομηχανική παραγωγή, εξαγωγές. Βέβαια έχουμε τα χρέη που σώρευσαν οι άνθρωποι την περίοδο της πανδημίας, θα υπάρξει στενότητα στο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά είναι καλύτερη η κατάσταση από ότι περιμέναμε. Αυτήν την περίοδο της οικονομίας θα περιγράψει ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ».

«Η πανδημία μας άφησε δύο πληγές: η μία είναι η απώλεια δύο ετών ανάπτυξης, του 2020 και του 2021, έχουμε πάει δύο χρόνια πίσω και μας άφησε και 40 δις δημοσιονομικό κόστος. Όμως, μας άφησε και ένα Ταμείο Ανάκαμψης που μπαίνοντας στην οικονομία θα μας καλύψει ένα μέρος του κενού και πιστεύω καθώς θα μπαίνει θα δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για παρεμβάσεις» σημείωσε ο κ. Σκυλακάκης.

Όπως συμπλήρωσε, «το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πολλές δημόσιες επενδύσεις και έργα που θα απολαύσει ο λαός: νοσοκομεία, σχολεία, μεγάλα αρδευτικά έργα», ενώ απαντώντας στην κριτική πως σε ότι αφορά τα νοσοκομεία έχει εξαγγελθεί συγχώνευση τους, ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι αυτό γίνεται στο πλαίσιο της καλύτερης οργάνωσης και εν τέλει εξυπηρέτησης των πολιτών, τονίζοντας με έμφαση ότι «ο εξορθολογισμός, που είναι κάτι που συνήθως η Αριστερά το αντιπαθεί, τελικώς αποδίδει για τον φορολογούμενο και τον ασθενή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βάλουμε λεφτά για να αλλάξουμε τον εξοπλισμό, έχουμε ήδη δώσει 1,5 δις για την Υγεία. Τα επόμενα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένονται προς το τέλος του έτους-αρχές του 2022 και θα είναι περίπου 4 δις. Ήδη έχουμε βάλει έργα 2,5 δις και θα συνεχίσουμε να βάζουμε έργα όπως το «Εξοικονομώ» και η κατάρτιση»

«Ο Τουρισμός πηγαίνει πολύ καλύτερα του αναμενομένου, ο Τουρισμός θα πάει πολύ καλά και το 2022, αν κρίνουμε από το 2021 και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε καλύτερους αριθμούς. Τα μέτρα είναι τα προσωρινά που μπορούμε να εφαρμόζουμε μέσω της ρήτρας προσωρινής διαφυγής για το 2021-2022 και τα μόνιμα μέτρα. Μεγάλα μέτρα ακόμη δεν μπορούμε να πάρουμε, γιατί αυτό θα σημάνει ένα κόστος που ίσως δεν μπορεί να υπολογιστεί, λόγω του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος και των επιπτώσεων τους», είπε ο Αν. Υπ. Οικονομικών ερωτηθείς

Ο κ. Σκυλακάκης, σε ότι αφορά τις φοροελαφρύνσεις και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από την ΔΕΘ, είπε ότι «αδιάψευστος μάρτυρας για το τι μπορεί να κάνει η οικονομία είναι τα έσοδα. Η κουλτούρα έχει διατηρηθεί, παρά το πλήγμα που έχουν υποστεί και οι επιχειρήσεις, προφανώς υπάρχουν μεγάλες υποχρεώσεις και ότι έχουμε να πούμε για αυτές σε σχέση με τις ρυθμίσεις οφειλών το έχουμε ήδη κάνει. Να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός και μετά θα τα συζητήσουμε όλα».

Θα κατατεθεί τροπολογία για παράταση στην λήξη των επιταγών για πυρόπληκτους δήμους της Βόρειας Εύβοιας είπε ο κ. Σκυλακάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση και σε ότι αφορά την υποβολή φορολογικών δηλώσεων στις εν λόγω περιοχές.

Σε ότι αφορά τις ανατιμήσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, μίλησε για μεγάλη αύξηση στο κόστος παραγωγής του ρεύματος και προανήγγειλε ότι θα υπάρξει σχετική κυβερνητική παρέμβαση.

Για την ακρίβεια στην αγορά και τις ανατιμήσεις ανέφερε ότι η εκτίμηση είναι πως οι αυξήσεις θα είναι παροδικές, καθώς οφείλονται στην πανδημία και σε ειδικές συνθήκες που επηρεάζουν και την ελληνική οικονομία.

Σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ, ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι μετά βεβαιότητας θα υπάρξει αλλαγή στους συντελεστές, καθώς υπήρξε χώρος για παρέμβαση στον φόρο, δεδομένου ότι προστέθηκαν πολλές περιοχές που μέχρι τώρα δεν πλήρωναν ΕΝΦΙΑ και έτσι αυξήθηκαν τα προσδοκόμενα έσοδα.

«Το τέλος επιτηδεύματος είναι ένα μέτρο που μπήκε σε μια περίοδο ανάγκης και η ύπαρξη του σχετίζεται με την πάταξη της φοροδιαφυγής και τα ηλεκτρονικά τιμολόγια», είπε ο Αν. Υπ. Οικονομικών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται να υπάρξει πλήρης κατάργηση του άμεσα, λέγοντας παράλληλα πως «τα μόνιμα μέτρα είναι πολύ πιο δύσκολα από ότι τα προσωρινά»

«Η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έκανε πολύ καλά την δουλειά του», είπε ο Θόδωρος Σκυλακάκης, για τον πρώην επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ, Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης.

Ειδήσεις σήμερα:

Mad Clip: Εμφανίστηκε ο οδηγός του Audi

Νέα Ζηλανδία: αιματηρή επίθεση σε εμπορικό κέντρο

Κορονοϊός: Η μετάλλαξη Mu κυριαρχεί στην Κολομβία