Κρήτη: σκοτώθηκε σε τροχαίο η Θέλμα Μαυρίδου (εικόνες)

Θρήνος για την 52χρονη που «έσβησε» στην άσφαλτο.

Συγκλονισμένη είναι η ακαδημαϊκή κοινότητα της Κρήτης, από τον θάνατο της Θέλμας Μαυρίδου, που έχασε τη ζωή της στο τροχαίο που σημειώθηκε την Πέμπτη, στην εθνική οδό Χανίων – Ρεθύμνου.

Η 52χρονη ήταν υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και ένα άτομο ιδιαίτερα ικανό και «φωτεινό». Πολλά τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από όλους όσοι την γνώριζαν ή συνεργάστηκαν μαζί της, οι οποίοι αδυνατούν να πιστέψουν πως η Θέλμα έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα.

Με ανάρτησή του χθες το Πολυτεχνείο Κρήτης αποχαιρέτησε την Θέλμα Μαυρίδου, ενώ συγκινητικές είναι και οι αναρτήσεις συναδέλφων της.

To τροχαίο που στοίχησε τη ζωή στην 52χρονη σημειώθηκε την Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνου λίγο πριν το Πλατάνι , όταν το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι Γάλλων.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της άτυχης Θέλμας, η οποία δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

