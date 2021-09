Κοινωνία

Ηράκλειο: Εντοπίστηκαν δεκάδες δενδρύλλια κάνναβης

Βρήκαν "δάσος" από χασίς. Χειροπέδες στους "καλλιεργητές".

Στον εντοπισμό δύο φυτειών δενδρυλλίων κάνναβης, την κατάσχεση 57 δενδρυλλίων και τη σύλληψη δύο ημεδαπών προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχή του δήμου Φαιστού. Η επιχείρηση έγινε στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, καθώς και εφαρμογής ειδικού σχεδίου εξερευνήσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, ενώ σε αυτή συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν, σε ορεινή περιοχή του Δήμου Φαιστού, δύο φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης αποτελούμενες συνολικά από πενήντα επτά δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 2,5 μέτρων, τα οποία και εκριζώθηκαν. Εντός του χώρου της μίας εκ των δύο φυτειών και κατά τον χρόνο που εκτελούσαν καλλιεργητικές εργασίες εντοπίστηκαν δύο ημεδαποί, οι οποίοι και συνελήφθησαν και σε έλεγχο που τους διενεργήθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον, κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης παράνομων δραστηριοτήτων

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.

