Μαδιάς: ο Mad Clip ίσως ζούσε, αν υπήρχαν μπάρες στον δρόμο (βίντεο)

"Δεν υπάρχει φρενάρισμα στην άσφαλτο", είπε στην εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί”, ο πραγματογνώμονας. Τα τρία σενάρια για τις συνθήκες του τροχαίου.

«Αυτά στον δρόμο δεν είναι ίχνη φρεναρίσματος, αλλά πλάγιας ολίσθησης, που σημαίνει ότι κάτι έγινε και ο οδηγός μπορεί να έχασε πλήρως τον έλεγχο του οχήματος. Μπορεί να γλίστρησε, μπορεί να είδε κάποιο όχημα πιο αργό μπροστά του ή να παρενεβλήθη κάποιο όχημα μπροστά του και να τον προβλημάτισε», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο Παναγιώτης Μαδιάς. σχετικά με το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο σκοτώθηκε ο Mad Clip.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, «αν το όχημα είχε μεγάλη ταχύτητα, ιλιγγιώδη ταχύτητα όπως άκουσα να λένε, το αυτοκίνητο θα είχε ανατραπεί σε σημείο 20-25 μέτρα πιο μακριά από το σημείο στο οποίο βρέθηκε».

«Θα έπρεπε σε αυτόν τον δρόμο να υπάρχουν μπάρες ασφαλείας, καθώς μιλάμε για δρόμο με 3 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με νησίδα στην μέση», είπε ο κ. Μαδιάς.

Ο πραγματογνώμονας κατέληξε αναφέροντας «eκτιμώ ότι αν υπήρχαν προστατευτικά στον δρόμο, αν υπήρχαν μπάρες ασφαλείας, όπως έπρεπε να είχε φροντίσει η Πολιτεία, είναι πολύ πιθανό ο οδηγός να είχε σωθεί, να μην είχε τραυματιστέι θανάσιμα».

Εν τω μεταξύ, ενώπιον των αστυνομικών εμφανίστηκε και έδωσε εξηγήσεις ο οδηγός του λευκού Audi, που καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο να βρίσκεται δίπλα στο αυτοκίνητο του Mad Clip λίγο πριν αυτό "φύγει" απο τον δρόμο.

