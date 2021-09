Αθλητικά

Πυγμαχία: Πέθανε 18χρονη που βγήκε νοκ άουτ σε αγώνα

Θλίψη στον κόσμο της πυγμαχίας προκαλεί η είδηση του θανάτου 18χρονης μποξέρ έπειτα από αγώνα.

Θλίψη στον κόσμο της πυγμαχίας, έχει προκαλέσει η είδηση για τον θάνατο της Ζανέτ Ζακάριας Ζαπάτα, η οποία σε ηλικία μόλις 18 ετών, υπέκυψε στα τραύματα της, πέντε ημέρες μετά από αγώνα, στον οποίο ηττήθηκε με νοκ-άουτ.

«Με μεγάλη θλίψη και οδύνη, μάθαμε, από έναν εκπρόσωπο της οικογένειάς της, ότι η Ζανέτ Ζακάριας Ζαπάτα, πέθανε σήμερα το απόγευμα στις 3:45 μ.μ.», αναφέρεται χαρακτρηριστικά σε ανακοίνωση του ομίλου «Yvon Michel», που προωθούσε την νεαρή Μεξικανή πυγμάχο.

Η Ζαπάτα έλαβε μέρος στο γκαλά πυγμαχίας Groupe Yvon Michel (GYM), που διεξήχθη το περασμένο Σάββατο στο Μόντρεαλ, χάνοντας από την Καναδή, Μέρι Πιερ Χουλ, στον τέταρτο γύρο. Ενα αριστερό άπερκατ και ένα δεξί ντιρέκτ από την αντίπαλο της, έθεσαν νοκ άουτ την άτυχη Ζαπάτα, η οποία αποχώρησε από το ρινγκ σε φορείο, προκειμένου να διακομισθεί στο νοσοκομείο, όπου και υπέκυψε στα τραύματα της.

«Ολόκληρη η ομάδα του Yvon Michel Group είναι εξαιρετικά αναστατωμένη από αυτήν την οδυνηρή είδηση», προστίθεται στην ανακοίνωση από την εταιρεία, ενώ η Χουλ, σε ανάρτηση της την περασμένη Δευτέρα στο Facebook, έγραψε: «Η πυγμαχία εμπεριέχει πολλούς κινδύνους. Είναι η δουλειά μας, το πάθος μας. Ποτέ, όμως, δεν έχω πρόθεση να τραυματίσω σοβαρά κάποια αντίπαλο».

