Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θάνατος ανεμβολίαστης ασθενούς: Εισαγγελική παρέμβαση για την άρνηση σε διασωλήνωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο θάνατος της γυναίκας και όσα διακινούνται στα social media τις τελευταίες ημέρες προκάλεσαν την παρέμβαση γτων Αρχών.

Της Λίας Κοντοπούλου

Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών μπαίνουν οι συνθήκες θανάτου ανεμβολίαστης 54χρονης ασθενούς στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός", που είχε αρνηθεί να διασωληνωθεί.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας παρενέβη και ζήτησε έρευνα, μετά από σχετικά δημοσιεύματα.

Η έρευνα δεν αφορά τους γιατρούς του νοσοκομείου οι οποίοι κατέβαλλαν κάθε προσπάθεια για την εκτέλεση του καθήκοντος του ζητώντας ακόμη και εισαγγελική παραγγελία για να διασωληνωθεί η ασθενής.

Η έρευνα αφορά σε όλα τα πρόσωπα εκείνα που φέρονται να απέτρεψαν ή να εμπόδισαν τους γιατρούς από την έγκαιρη διασωλήνωση της ασθενούς.

Τα διερευνώμενα αδικήματα είναι θανατηφόρος έκθεση, ηθική αυτουργία στο αδίκημα αυτό καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.

Την έρευνα θα διενεργήσει ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Γεώργιος Νούλης.

Ειδήσεις σήμερα:

Μίκης Θεοδωράκης: Εθνικό πένθος για τον παγκόσμιο Έλληνα

Mad Clip: Εμφανίστηκε ο οδηγός του Audi

Μενίδι: φωτιά σε εργοστάσιο