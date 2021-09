Κοινωνία

Καιρός - 'Εκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ραγδαία επιδείνωση

Έρχονται καταιγίδες, ισχυροί άνεμοι και ψύχρα. Πού θα "χτυπήσουν" τα φαινόμενα.

Μεταβολή του καιρού προβλέπεται από την Κυριακή (05-09-2021) και από τα δυτικά, με κύρια χαρακτηριστικά:

Τις τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα και θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και κυρίως στα βόρεια πρόσκαιρα από χαλαζοπτώσεις. Τους θυελλώδεις βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο τη Δευτέρα (06-09-2021) και την Τρίτη (07-09-2021), με ένταση 7 με 8 και πιθανώς την Τρίτη 9 μποφόρ. Την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας της τάξεως των 5 με 6 βαθμών Κελσίου, στα δυτικά και τα βόρεια την Κυριακή και στις υπόλοιπες περιοχές τη Δευτέρα.

Πιο αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θα εκδηλωθούν από τις πρωινές ώρες της Κυριακής (05-09-2021) στα νησιά του Ιονίου και προς το μεσημέρι στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και βαθμιαία την ανατολική Πελοπόννησο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν από τις βραδινές ώρες της Κυριακής στα βορειοδυτικά. Τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (06-09-2021) τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο, όπου προβλέπεται να εξασθενήσουν από το μεσημέρι.

