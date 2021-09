Πολιτική

Κατασκοπεία στην Ρόδο: Ενδείξεις για παρακολούθηση αξιωματικού της ΕΛΑΣ

Τι προκύπτει από την δικογραφία για την πολύκροτη υπόθεση, με κατηγορούμενο και τον Γραμματέα του προξενείου της Τουρκίας στο νησί.

Διαβιβάστηκε χθες στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου από την τακτική ανακρίτρια Ρόδου, η ογκώδης δικογραφία για την πολύκροτη υπόθεση κατασκοπείας προς όφελος της Τουρκίας με κατηγορούμενους τον 35χρονο γραμματέα του Τουρκικού Προξενείου στη Ρόδο κι έναν 52χρονο, πρώην μάγειρα του πλοίου «Ε/Γ – Ο/Γ ΣΤΑΥΡΟΣ».

Οι δύο κατάσκοποι, κατηγορούνται για υποστήριξη πολεμικής δύναμης του εχθρού από κοινού κατ’ εξακολούθηση, για παραβίαση μυστικών πολιτείας από κοινού κατ’ εξακολούθηση και για κατασκοπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ενιαίο σκοπό, χρήση για διαβίβαση του κρατικού απορρήτου σε άλλον με σκοπό να προκαλέσουν κίνδυνο στα συμφέροντα του κράτους. Κρίθηκαν την 21η Δεκεμβρίου 2020 το βράδυ, προσωρινά κρατούμενοι, μετά την απολογία τους.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, που φέρνει σήμερα στην δημοσιότητα η «δημοκρατική», στην 122σέλιδη πραγματογνωμοσύνη (έκθεση ανάλυσης δεδομένων) του Τμήματος Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών Νοτίου Αιγαίου της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, περιλαμβάνονται 54 κρίσιμες για την υπόθεση φωτογραφίες, που ανακτήθηκαν από τις ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν από τους δύο κατηγορούμενους.

Ελέγχθηκαν 10 κινητά τηλέφωνα εκ των οποίων τα 8 κατασχέθηκαν από τον πρώην γραμματέα του Τουρκικού Προξενείου στην Ρόδο. Εχουν καταγραφεί, ειδικότερα, οι κεραίες που ενεργοποιήθηκαν από τα κινητά τους τηλέφωνα και είναι πλέον γνωστή η τοποθεσία που ευρίσκοντο και οι δύο κατηγορούμενοι στο διάστημα που ελέγχθηκε ως και το σύνολο των κινητών και σταθερών τηλεφώνων με τα οποία επικοινώνησαν.

Εχουν καταγραφεί όλες οι ενεργοποιήσεις κεραιών στο Καστελλόριζο από δύο κινητά τηλέφωνα που έχουν κατασχεθεί και η συχνότητα όσο και το διάστημα που κατεγράφησαν έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ταυτόχρονα κατεγράφησαν οι διαδικτυακές επαφές, ανά τηλεφωνική συσκευή,ανά εφαρμογή και τύπο διαδικτυακής συνομιλίας (Messenger, Whatsaap, Viber), για το χρονικό διάστημα (Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2020), των επικοινωνιών που είχαν μεταξύ τους οι κατηγορούμενοι όσο και οι εικόνες που βρέθηκαν στις συσκευές που κατασχέθηκαν.

Αίσθηση έχει προκαλέσει το γεγονός ότι μεταξύ των φωτογραφιών που ανακτήθηκαν συγκαταλέγεται και ένα screen shot από ανάρτηση που είχε κάνει στα social media σε άγνωστο χρόνο ανώτερος αξιωματικός της ΕΛΑΣ, που υπηρετεί σε καίρια πόστα στην Α’ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου στο οποίο απεικονίζεται χωρίς σχόλια ένα σκάφος του Λιμενικού σώματος αγκυροβολημένο σε άγνωστο σημείο.

Κατέστη έτσι σαφές ότι στο πλαίσιο της δράσης τους παρακολουθούντο και επιτελείς διωκτικών αρχών και υπηρεσιών και κατεγράφετο η δράση τους ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύεται η «ελαφρότητα» με την οποία αντιμετωπίζουν στην χρήση τους τα social media ακόμη και αξιωματικοί.

Θυμίζουμε ότι στο κινητό τηλέφωνο του 35χρονου βρέθηκαν μεταξύ άλλων 98 «SMS», 7332 κλήσεις, 423 μεταφορτώσεις «downloads» αρχείων, 15 καταχωρήσεις ημερολογίου, 91 αρχεία κειμένου, 33 αρχεία εικόνας και 442 αρχεία ήχου και στο κινητό του 52χρονου 213 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), 900 σύντομα γραπτά μηνύματα, τύπου «SMS», 429 αναζητούμενοι όροι στο διαδίκτυο, 1146 αναγνωριστικά ασυρμάτων δικτύων, 96 εγγραφές αυτόματης συμπλήρωσης, το ιστορικό περιήγησης στο διαδίκτυο, 1404 κλήσεις, 98 μεταφορτώσεις (downloads) αρχείων, 29 λογαριασμοί χρηστών, δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ιστορικό συνομιλιών, των εφαρμογών «facebook messenger», «native messages», «twitter», «viber» και «whatsapp», 3533 τοποθεσίες, ιστορικό συνομιλιών των εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων «ΒiP» και «treema», 342 αρχεία κειμένου, 623 αρχεία εικόνας και 7 αρχεία ήχου.

Από το ιστορικό περιήγησης στο διαδίκτυο του 52χρονου προκύπτει ότι επισκεπτόταν την σελίδα του Πολεμικού Ναυτικού και προέβαινε σε καταγραφή των χαρακτηριστικών του στόλου, όπως παρουσιάζεται εκεί, προκειμένου να προβαίνει σε αντιπαραβολή με τα όσα είχε καταγράψει ο ίδιος!

Βρέθηκε πλήθος μεταξύ τους συνομιλιών με μηνύματα στα τούρκικα κυρίως, σε διάφορες εφαρμογές επικοινωνίας. Βρέθηκαν επίσης φωτογραφίες πολεμικών πλοίων και πλοίου της Frontex στο κινητό τηλέφωνο που ανήκει στον 35χρονο γραμματέα του Τουρκικού Προξενείου.

Ολα τα ανωτέρω απεικονίζονται λεπτομερώς στην 122σέλιδη έκθεση.

Προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2020 συνομίλησαν μεταξύ τους 61 φορές, ενώ σε 4 συνομιλίες τους και σε ένα μήνυμα (sms) η τηλεφωνική σύνδεση ενεργοποιείται από κεραία που βρίσκεται στο Καστελλόριζο! Αποστέλλουν 9 SMS μεταξύ τους και κάνουν καθημερινή χρήση υπηρεσίας δεδομένων και πιθανόν να συνομιλούν και να αποστέλλουν μηνύματα μεταξύ τους με την χρήση διάφορων εφαρμογών.

