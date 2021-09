Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Μίνι” lockdown σε Αχαΐα, Ηλεία και Ικαρία

Η "έκρηξη" των κρουσμάτων έφεραν έκτακτα μέτρα σε Αχαΐα, Ηλεία και Ικαρία. Τι αλλάζει μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Παράταση σε Μεσσηνία και Ηράκλειο.

Έκτακτα περιοριστικά μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση της διασποράς της νόσου Covid-19 αποφασίστηκαν για τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας, καθώς και για τον δήμο Ικαρίας και ισχύουν από σήμερα έως και τις 10 Σεπτεμβρίου στις 6 το πρωί.

Σύμφωνα με τις ΚΥΑ που εκδόθηκαν τα μέτρα που τίθενται σε ισχύ είναι τα εξής:

- Απαγόρευση κυκλοφορίας από τη 01:00- 06:00. Επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας και β) μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).

- Απαγόρευση μουσικής σε κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης Στα κέντρα διασκέδασης και τις επιχειρήσεις εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πάρκων ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων και παραλιών, καθώς και των δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων, κινητών μονάδων εστίασης και παροχής ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με την παραλία, απαγορεύεται η μουσική καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ΚΥΑ, από την εφαρμογή του μέτρου αυτού εξαιρούνται οι δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων

Παράλληλα, αποφασίστηκε η παράταση έως τις 10 Σεπτεμβρίου των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί στις Περιφερειακές Ενότητες Μεσσηνίας και Ηρακλείου.

