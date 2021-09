Τοπικά Νέα

Ξάνθη: εργατικό δυστύχημα σε οικοδομή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φριτκό θάνατο βρήκε ένας άνδρας, ενώ αγωνιζόταν για το μεροκάματο. Τι ζητάη ΓΣΕΕ.

(εικόνα αρχέιου)

Τραγική κατάληξη είχε το κυνήγι του μεροκάματου για έναν 57χρονο υδραυλικό από την Ξάνθη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άτυχος άνδρας εργαζόταν σε οικοδομή στην πόλη. Κατά τη διάρκεια εργασιών καταπλακώθηκε από μπάζα.

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Ξάνθης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι περισσότερο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Στο άκουσμα της είδησης η τοπική κοινωνία της Ξάνθης βυθίστηκε στη θλίψη καθώς επρόκειτο για έναν ιδιαιτέρως αγαπητό επαγγελματία.

Προληπτικούς ελέγχους ζητά η ΓΣΕΕ

Με ανακοίνωση της, «Η ΓΣΕΕ εκφράζει τη θλίψη, την οργή και την αγανάκτησή της, για το θάνατο ενός ακόμη συναδέλφου οικοδόμου εν ώρα εργασίας στην Ξάνθη. Ο άτυχος 57χρονος εργάζονταν σε οικοδομή στην πόλη όταν καταπλακώθηκε από μπάζα.

Είναι αδιανόητο, σ΄ ένα νομό που έχει περίπου 10.000 οικοδόμους να μη γίνονται προληπτικοί έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας, με αποτέλεσμα να χάνονται οι εργαζόμενοι την ώρα που παλεύουν για το μεροκάματο.

Παρά τις συνεχείς πιέσεις του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης τόσο στο Υπουργείο Εργασίας όσο και στην Περιφέρεια, τεχνικοί επιθεώρησης υπάρχουν μόνο στη Δράμα και φυσικά δεν μπορούν να ελέγξουν το σύνολο των εργασιακών δραστηριοτήτων. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι πρώτη σε εργατικά δυστυχήματα, χωρίς να έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα .

Η ΓΣΕΕ ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμοδίων αρχών και φυσικά την απόδοση ευθυνών όπου αυτές αναλογούν.

Είναι απαίτησή μας τόσο από το Υπουργείο Εργασίας όσο και από το ΣΕΠΕ, να κατανοήσουν επιτέλους ότι κανείς δεν πρέπει να παίζει με τις ζωές όσων παλεύουν για το μεροκάματο».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: “Μίνι” lockdown σε Αχαΐα, Ηλεία και Ικαρία

Mad Clip: Εμφανίστηκε ο οδηγός του Audi

Πυγμαχία: Πέθανε 18χρονη που βγήκε νοκ άουτ σε αγώνα