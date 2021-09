Life

Σεμέδο: Ελεύθερος και ο μάνατζερ

Ελεύθερος ο συγκατηγορούμενος του ποδοσφαιριστή στην υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης. Ποιοι όροι του επιβλήθηκαν.

Ελεύθερος με την καταβολή χρηματικής εγγύησης και τον όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, αφέθηκε μετά την απολογία του ο δεύτερος κατηγορούμενος στην υπόθεση της καταγγελίας ομαδικού βιασμού 17χρονης την περασμένη Παρασκευή στο σπίτι επιφανούς αθλητή.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας, μετά την απόφασή τους χθες να αφεθεί ελεύθερος με την επιβολή εγγύησης 10.000 ευρώ ο ποδοσφαιριστής που απολογήθηκε αρνούμενος τον ομαδικό βιασμό, σήμερα αποφάνθηκαν ομόφωνα ότι και ο 40χρονος φίλος του αθλητή -μάνατζερ με καταγωγή από τη Νιγηρία- πρέπει να αφεθεί ελεύθερος για την κατηγορία που έχει αποδοθεί μετά από την μήνυση που υπέβαλε εναντίον τους η καταγγέλλουσα.

Στον 40χρονο επιβλήθηκε η υποχρέωση καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ, ενώ του επιβλήθηκε και ο περιοριστικός όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του.

Κούγιας: οργανωμένος διασυρμός της 17χρονης

Σε ανακοίνωσή του, ο Αλέξης Κούγιας αναφέρει: «Όπως είναι γνωστό, η μητέρα της 17χρονης που έπεσε θύμα βιασμού, μού έχει αναθέσει το ιδιαίτερα ευαίσθητο νομικό βήμα της υποστηρίξεως της κατηγορίας. Μέχρι σήμερα, σεβόμενος το τεκμήριο αθωότητας των κατηγορουμένων, δεν έχω κάνει καμία δήλωση σε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης κι ούτε επέτρεψα να κάνουν κάτι αντίστοιχο οι εντολείς μου.

Σήμερα, μετά την κρίση της κας Ανακριτού και του κου Εισαγγελέως για την επιβολή του όρου της καταβολής εγγυήσεως και τη μη προσωρινή κράτηση του Σεμέδο, θέλω να δηλώσω τα εξής: Ουδέποτε στην σε λίγα χρόνια πεντηκονταετή καριέρα μου ενθυμούμαι τέτοια λυσσώδη προσπάθεια κατεξευτελισμού του θύματος βιασμού από δύο ώριμους άνδρες, με την υποσημείωση ότι το θύμα είναι 17 ετών. Ουδέποτε μέχρι σήμερα αντιμετώπισα τέτοια οργανωμένη προσπάθεια με ανάρτηση σε δεκάδες sites φωτογραφιών του θύματος και δημοσιοποίηση βίντεο, την πιστότητα των οποίων αμφισβητώ, όπως την αμφισβητεί και το θύμα. Σήμερα, έμαθα ότι βουλευτής του κοινοβουλίου και συγκεκριμένα ο κος Καλλιάνος προέβη σε μια απαράδεκτη ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, που αφορά στην εντολέα μου και αναδεικνύει το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος, που κυρίως είναι το χαμηλότατο επίπεδο, είτε ηθικό, είτε γενικότερα κοινωνικό και μορφωτικό των μελών του ελληνικού κοινοβουλίου τα τελευταία χρόνια.

Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε οι εντολείς μου διεκδίκησαν έστω και ένα ευρώ από τους κατηγορουμένους, ούτε πρόκειται να διεκδικήσουν, ώστε να αποσύρει το 17χρονο θύμα τις κατηγορίες. Λυπάμαι ειλικρινά που ειδικά στην περίπτωση του Σεμέδο υπήρξε τέτοια «Ομερτά» και υποβάθμιση του γεγονότος από το σύνολο σχεδόν των ΜΜΕ, με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις. Τα υπόλοιπα και ειδικά για κάποιους «αλητάμπουρες» και τον Καλλιάνο θα τα πούμε τόσο στα Δικαστήρια, που θα κληθούν να λογοδοτήσουν για να αποζημιώσουν το θύμα, όσο και στο ΜΟΔ Αθηνών, που θα είμαστε, τόσο το θύμα, όσο κι η μητέρα της αλλά κι εγώ, ώστε να μπορούμε κι εμείς να εξετάσουμε τους κατηγορουμένους, αλλά και τη «φίλη» της και ερωτική σύντροφο του Σεμέδο, η οποία στη νέα της κατάθεση στην κα Ανακρίτρια προσπάθησε να κάνει το «άσπρο – μαύρο».

Σεβόμαστε την απόφαση της δικαιοσύνης να μείνει ο Σεμέδο ελεύθερος τώρα, αλλά θέλω να υπενθυμίσω σ’ όλους ότι την τελική κρίση θα την εκφράσουν κυριαρχικά οι τρεις τακτικοί δικαστές και οι τέσσερις ένορκοι, που θα κρίνουν την υπόθεση. Να γνωρίζουν όλοι ότι η Ελλάδα δεν είναι «μπανανία», ούτε Νιγηρία και η Δικαιοσύνη απονέμεται πάντοτε μόνο μέσω των δικαστηρίων και όχι μέσω κατευθυνόμενων sites και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Θέλω να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου εκφράζοντας την απορία μου για το πώς δεν πήρε θέση κανείς στην υπόθεση αυτή από αυτούς που διαμαρτύρονται για τα δικαιώματα των γυναικών και θυμάτων βιασμού. ΥΓ: Να είναι βέβαιοι όλοι αυτοί οι «αλητάμπουρες» και ειδικά ο γνωστός αρχιεκβιαστής αρχηγός τους με τη βίλα στην Εκάλη, ότι τους περιμένουν μηνύσεις και αγωγές για τ δημόσιο διασυρμό του 17χρονου θύματος. Οποιοδήποτε 17χρονο κορίτσι μπορεί να δημοσιοποιεί φωτογραφίες με μαγιό, ακόμη και σε προκλητικές στάσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο οποιοσδήποτε μπορεί να το βιάσει».





