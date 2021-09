Πολιτική

Κορονοϊός: οι ανεμβολίαστοι βουλευτές και τα test

Πόσοι βουλευτές δεν έχουν κάνει ακόμη το εμβόλιο έναντι του κορονοϊού. Σε ποιο ποσοστό έχουν εμβολιαστεί οι υπάλληλοι της Βουλής.

Ανεμβολίαστοι έναντι του κορονοϊού παραμένουν αρκετοί βουλευτές, ενώ υψηλό, αλλά όχι καθολικό, είναι το ποσοστό των εργαζόμενων στην Βουλή που έχουν εμβολιαστεί.

Όπως ενημερώθηκαν από αρμόδια χείλη οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες οι ανεμβολίαστοι βουλευτές είναι «περί τους 5».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή ενημέρωσης, το 90% των υπαλλήλων της Βουλής έχει εμβολιαστεί έναντι του Covid-19.

Σημειώνεται πως οι ανεμβολίαστοι οφείλουν να κάνουν δύο τεστ ανίχνευσης κορονοϊού κάθε εβδομάδα.

Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας, η Βουλή θα παραμείνει κλειστή την ημέρα της κηδείας του Μίκη Θεοδωράκη.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ζητήθηκε από κόμματα, να μείνει κλειστή η Βουλή σήμερα, ως ένδειξη στοιχειώδους τιμής, «αλλά η πιο ενδεδειγμένη ημέρα είναι η μέρα που θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία»

