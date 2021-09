Πολιτική

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί - Ξανθός: το ΕΚΑΒ πλέον καθυστερεί στα επείγοντα περιστατικά

Τι λέει ο Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ για τους εμβολιασμούς, τι ζητά απο τους υγειονομικούς και τι είπε ότι περιμένει απο την Κυβέρνηση.

«Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας είναι σήμερα «πληγωμένο» από τη ρύθμιση για την υποχρεωτική αργία του ανεμβολίαστου προσωπικού. Περίπου 10.000 εργαζόμενοι όλων των κατηγοριών έχουν απομακρυνθεί από τη δουλειά τους, το υπόλοιπο προσωπικό πιέζεται αφόρητα καλύπτοντας το κενό με περισσότερες εφημερίες, βάρδιες, νυχτερινά, αργίες και η αποδιοργάνωση πολλών τμημάτων σε όλη τη χώρα έχει αρχίσει να φαίνεται. Στο ΕΚΑΒ έχουν αποχωρήσει 580 εργαζόμενοι (γιατροί-διασώστες-διοικητικοί υπάλληλοι) επί συνόλου 4.700 πανελλαδικά (ποσοστό 12%). Αυτό έχει άμεση επίπτωση στα διαθέσιμα ασθενοφόρα ανά βάρδια και στην έγκαιρη ανταπόκριση του ΕΚΑΒ στο επείγον περιστατικό», δήλωσε ο Ανδρέας Ξανθός μετά από επίσκεψη του στο ΕΚΑΒ.

Όπως είπε ο Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, «Παρά τις προειδοποιήσεις των εργαζομένων και της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση προχώρησε σε αυτή την κίνηση πολιτικού αυταρχισμού, κοινωνικής αναλγησίας και υπονόμευσης της ανθεκτικότητας του ΕΣΥ. Είναι προφανές ότι το κίνητρο της δεν είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας αλλά η αναζήτηση «εξιλαστήριων θυμάτων» για την αδυναμία ελέγχου της πανδημίας και την αποτυχία της «Επιχείρησης Ελευθερία», αλλά και η αξιοποίηση της ευκαιρίας για ανάθεση υπηρεσιών του ΕΣΥ σε ιδιώτες. Είναι χαρακτηριστική η τροπολογία που κατατέθηκε για αγορά υπηρεσιών (εργαστηριακών εξετάσεων, διακομιδής ασθενών, διοικητικής υποστήριξης κλπ) από ιδιωτικές εταιρείες».

Ο Ανδρέας Ξανθός συμπλήρωσε ότι «Χθες ο νέος Υπουργός Υγείας αναγκάστηκε να κάνει μια μικρή υποχώρηση (επιστροφή μετά την 1η δόση του εμβολίου και όχι μετά την πλήρη ανοσοποίηση του προσωπικού που έχει τεθεί σε αργία), αλλά η κατάσταση εξακολουθεί να μην είναι διαχειρίσιμη. Επειδή δεν περισσεύει κανείς εργαζόμενός στο ΕΣΥ, η μόνη λύση η αναστολή εφαρμογής του νόμου και η διασφάλιση του καθολικού εμβολιασμού του προσωπικού των δομών υγείας με πειθώ και συναίνεση.

Θεωρούμε ηθική υποχρέωση των υγειονομικών να εμβολιαστούν και δεν αναγνωρίζουμε το «δικαίωμα» κανενός επαγγελματία υγείας να παρέχει υπηρεσίες σε ασθενείς ανεμβολίαστος.

Υπερασπιζόμαστε όμως ταυτόχρονα το δικαίωμα όλων στην εργασία και θεωρούμε το μέτρο της αναστολής άδικο, μη αναλογικό και επαχθές.

Υπερασπιζόμαστε επίσης το δικαίωμα του ασθενή στην ασφαλέστερη δυνατή φροντίδα.

Διεκδικούμε τη δυνατότητα του ΕΣΥ να παραμείνει όρθιο και λειτουργικό, ειδικά στην αιχμή του 4ου επιδημικού κύματος».