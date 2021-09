Κοινωνία

Τροχαίο στη Βουλή: Ποινική δίωξη στον αστυνομικό

Το δυστύχημα είχε σημειωθεί τον Μάρτιο του 2021. Ο οδηγός φέρεται να έστριψε παράνομα επί της Βασιλίσσης Σοφίας για να μπει στην Βουλή.



Το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια αποδίδει ο εισαγγελέας στον αστυνομικό, που τον περασμένο Μάρτιο, ως οδηγός του υπηρεσιακού αυτοκινήτου που έχει διατεθεί στην βουλευτή Ντόρα Μπακογιάννη, χτύπησε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 23χρονο μοτοσυκλετιστή Ιάσονα, έξω από την είσοδο της Βουλής, στην λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας.

Για το θανατηφόρο τροχαίο διενεργήθηκε έρευνα με βάση την δικογραφία που σχηματίστηκε από την Τροχαία από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Απόστολο Ανδρέου, με την περάτωση της οποίας ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του αστυνομικού που κινήθηκε παράνομα για την είσοδο του στον προαύλιο χώρο του Κοινοβουλίου, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον 23χρονο οδηγό μηχανής που ανέβαινε την Βασιλίσσης Σοφίας με πράσινο σηματοδότη. Αποτέλεσμα ήταν ο νεαρός οδηγός της μηχανής να μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση με μη αναστρέψιμη βλάβη του εγκεφάλου στο νοσοκομείο, όπου λίγα εικοσιτετράωρα και ενώ δωρήθηκαν από την οικογένεια του όργανα του, κατέληξε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος αστυνομικός, ενώ γνώριζε πως έπρεπε να τηρήσει την διαδικασία που έχει οριστεί από την ΕΛΑΣ, η οποία επιτρέπει την είσοδο από την κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας μόνο στα υπηρεσιακά οχήματα που φέρουν βουλευτή ή υπουργό και εφόσον υπάρχει τροχονόμος στο σημείο, δεν την έλαβε υπόψη του ώστε να εισέλθει στην Βουλή από την είσοδο της Λ. Αμαλίας. Έτσι, το όχημα έστριψε αριστερά διασχίζοντας κάθετα το αντίθετο ρεύμα, χωρίς ηχητικό σήμα και ενώ δεν υπήρχε τροχονόμος να ρυθμίσει την κυκλοφορία.

