Υπουργείο Παιδείας για σχολεία: Πώς θα προσέρχονται μαθητές και εκπαιδευτικοί

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Τι θα γίνει εάν υπάρξει κρούσμα.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναφορικά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2021-2022 και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ειδικών, ανακοινώνει:

Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα προσέρχονται στις σχολικές μονάδες ως εξής:

οι μαθητές με πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω) ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου) ή δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού (σελφ) τεστ, το οποίο θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη και Παρασκευή), έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο,

οι εκπαιδευτικοί με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης από κορωνοϊό (τελευταίου εξαμήνου) ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ, το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιείται επίσης δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη και Παρασκευή) με ευθύνη και κόστος του εργαζομένου.

Αν εντοπιστεί επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19:

απομακρύνεται από το σχολείο και παραμένει σε απομόνωση για τουλάχιστον 10 ημέρες, απέχοντας και από όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες καθώς και από κάθε άλλη μετακίνηση ή επαφή με άτομα εκτός του οικιακού περιβάλλοντος.

επιστρέφει στη σχολική μονάδα μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο τριών 24ώρων από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) ΚΑΙ τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων. Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

Επιπλέον, για τις στενές επαφές:

προβλέπεται αυξημένος εργαστηριακός έλεγχος και για διάστημα 7 ημερών ως εξής:

Για ανεμβολίαστους μαθητές και εκπαιδευτικούς του τμήματος στο οποίο βρέθηκε κρούσμα:

2 εργαστηριακά τεστ – rapid πέραν των προβλεπομένων

εάν οι ανεμβολίαστοι μαθητές κάθονταν δίπλα ή στο αμέσως εμπρός ή πίσω θρανίο από το κρούσμα, υποβάλλονται σε καθημερινά αυτοδιαγνωστικά τεστ – self (τις ημέρες που δεν κάνουν τα 2 εργαστηριακά).

Για εμβολιασμένους μαθητές και εκπαιδευτικούς του τμήματος στο οποίο βρέθηκε κρούσμα:

2 αυτοδιαγνωστικά τεστ – self ανεξαρτήτως της θέσης στην οποία κάθονται.

Όλοι οι ανωτέρω επιβεβαιωτικοί έλεγχοι παρέχονται δωρεάν στα Σταθερά Σημεία Επιβεβαιωτικού Ελέγχου του ΕΟΔΥ. Στόχος των πολύ αυξημένων ελέγχων είναι η διασφάλιση της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων μας.

Το πρωτόκολλο «Αρχές Διαχείρισης Ύποπτων ή Επιβεβαιωμένων Περιστατικών Λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες» του ΕΟΔΥ θα περιλαμβάνει περαιτέρω αναλυτική περιγραφή του ορισμού «στενής επαφής» και οδηγίες διαχείρισης των κρουσμάτων.

Ένα σχολικό τμήμα θα αναστέλλει τη δια ζώσης λειτουργία του και η διδασκαλία θα γίνεται μέσω τηλεκπαίδευσης όταν σε αυτό εντοπιστούν επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 στο 50%+1 μαθητές του.

Σε κάθε σχολική μονάδα, ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 και ο αναπληρωτής του, με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, να ενημερώνει και να εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση και τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 και να επικοινωνεί με τις οικογένειες των μαθητών και τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες όπως ο ΕΟΔΥ.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής απέστειλε οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον οδικό χάρτη της νέας σχολικής χρονιάς, οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης, τις απαραίτητες επαναλήψεις, την ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη των μαθητών και άλλες κατευθυντήριες γραμμές.

Ως προς τον εμβολιασμό στην εκπαιδευτική κοινότητα:

Οι εκπαιδευτικοί μας ανταποκρίθηκαν άμεσα και μαζικά στο εμβολιαστικό πρόγραμμα και τους ευχαριστούμε θερμά, όχι μόνο γιατί θωρακίζουν με αυτό τον τρόπο την ατομική, δημόσια υγεία και την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και γιατί αποτελούν παράδειγμα για τα παιδιά και για όλους μας. Τους ευχαριστούμε θερμά για την υπεύθυνη στάση τους και τη συνεισφορά τους στο τείχος ανοσίας.

Απευθύνουμε έκκληση στους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί να σπεύσουν να αξιοποιήσουν αυτήν την ασπίδα προστασίας από τον κορωνοϊό, αλλά και στους γονείς μαθητών από 12 ετών και άνω να προστατεύσουν τα παιδιά τους, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο και στη μείωση της διασποράς του ιού.

Εδώ μπορείτε να δείτε συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών σχετικά με τον εμβολιασμό παιδιών και εφήβων:

https://www.minedu.gov.gr/news/49873-2-9-2021-emvoliasmos-enanti-tou-koronoioy-sars-cov-2-paidion-kai-efivon-synitheis-erotiseis-apantiseis-sxetika-me-to-emvolio

